Vaccination : en Belgique, il n’y a (presque) plus que du Pfizer

La Belgique figure parmi les bons élèves de la vaccination en Europe avec 70,3% de la population totale qui est entièrement vaccinée. À l’occasion de la rentrée qui pourrait être perturbée par le coronavirus et notamment le variant Delta, Sabine Stordeur qui représente la Task force vaccination, a fait, ce mardi, un point sur la situation du pays. Et notamment sur les livraisons. Si les incertitudes et le stress causés par d’éventuels retards de livraisons sont désormais derrière nous, actuellement, en Belgique, le vaccin roi reste celui de Pfizer-BioNtech. S’il a toujours été celui a été commandé en plus grande quantité, désormais, les livraisons pour les autres vaccins "ont été suspendues", a précisé Sabine Stordeur.

Depuis le lancement de la campagne de vaccination, quatre vaccins ont été autorisés par l’agence européenne du médicament : deux Arn Messager – Pfizer et Moderna, celui d’AstraZeneca et celui à une dose de chez Johnson & Johnson.

Des débuts difficiles

Au départ de la campagne, la question des livraisons de vaccin était au cœur des préoccupations. Si les vaccins avaient été autorisés encore fallait-il que les capacités de production à si grande échelle se mettent en place. A cela s’ajoutent, les épisodes successifs de tensions entre AstraZeneca et l’Union européenne. Au point que le bras de fer se soit réglé devant la justice, contraignant AstraZeneca à livrer les 50 millions de doses (contre 90 millions initialement prévus) aux 27 Etats-membres. Petit à petit ces périodes tendues de livraisons se sont résorbées.

