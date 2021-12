Vaccination des enfants contre le coronavirus : quelles différences entre le vaccin pédiatrique et celui pour adultes ?

Ça y est ! Les vaccins pour enfants sont en cours de commande en Belgique. C’est ce qu’a déclaré Frank Vandebroucke (Vooruit), le ministre fédéral de la Santé, lors de la conférence de presse du comité de concertation. Prochaine étape : l’avis du Conseil supérieur de la Santé et du Comité de Bioéthique, attendu le 16 décembre. Alors, comment ça marche, un vaccin anti-covid pour enfant ?

"C’est un produit un petit peu différent", expliquait Frank Vandenbroucke à propos du vaccin pédiatrique. Mais différent comment ? En fait, il s’agit simplement du vaccin de Pfizer-BioNTech mais dosé différemment.

C’est juste une question de dose

"Le vaccin pédiatrique a été formulé de sorte à contenir l’équivalent d’un tiers d’une dose adulte. La dose enfant contient donc un tiers de la quantité d’ARN messager qui est contenue dans le vaccin adulte. C’est juste une question de dose", confirme Sophie Lucas, immunologue et présidente de l’Institut de Duve de l’UCLouvain.

Si le dosage est plus faible chez les 5-11 ans, c’est avant tout un souci de corpulence. "Il a été démontré qu’au-delà de 12 ans, on peut recevoir exactement la même dose qu’un adulte de 18 ans et plus, parce qu’on s’approche d’une corpulence équivalente", explique Sophie Lucas.

A l’inverse, les enfants en dessous de 12 ans sont plus petits, la dose de vaccin est donc inférieure pour obtenir une efficacité similaire.

Un schéma vaccinal identique