Vaccination contre le coronavirus : 63% des effets secondaires sont bénins

L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a reçu, depuis le début de la campagne de vaccination en décembre, 21.677 notifications d’effets indésirables après l’administration d’un vaccin contre le Covid-19, ressort-il jeudi de son aperçu hebdomadaire. Plus de 63% d’entre eux sont considérés comme "non graves".

Quiconque ressent un effet indésirable après avoir reçu un sérum contre le coronavirus est invité à le notifier via un formulaire en ligne disponible sur le site de l’AFMPS. Depuis décembre, l’agence a reçu 21.677 rapports alors que durant cette période (jusqu’au 29 juin inclus), plus de 6,9 millions de doses ont été administrées.

►►► À Lire : La vaccination obligatoire pour le personnel soignant ? "Il faut y réfléchir", estime Leila Belkhir

Parmi ces effets indésirables, 63% sont considérés comme "non graves" tandis que 31% ont entraîné une incapacité de travail ou de quitter le domicile. Les hospitalisations représentent 2% des notifications à l’AFMPS.