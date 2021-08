Vaccination : comment convaincre les indécis ? "Il faut des initiatives locales, des discussions personnalisées"

Le centre de vaccination du Heysel, le plus grand centre de vaccination de Bruxelles, fermait ses portes ce lundi. D’autres centres du pays suivront bientôt le mouvement, au profit d’actions locales. Un changement de stratégie alors que la couverture vaccinale n’est toujours pas atteinte. Et certainement pas homogène. Ces fermetures résonnent comme des bonnes nouvelles. Pourtant, si la coordinatrice du dispositif médical du centre du Heysel se félicite de cette aventure humaine, elle est désormais gagnée par l’incertitude. "C’est sûr que cette campagne de vaccination n’est pas finie", admet Catherine Bosman. "Disons que si une troisième dose est nécessaire, il va falloir l’absorber autrement sur Bruxelles avec des dispositifs plus de proximité et on espère juste qu’ils seront suffisants." ►►► À lire aussi : Toutes nos informations sur le coronavirus Il faut dire que pour le moment, en Belgique, seulement 62% de la population a reçu deux doses de vaccins. Nous n’avons donc pas encore réussi le défi de la vaccination. En effet, si l’objectif initial était d’atteindre 70% de personnes entièrement vaccinées, les variants ont depuis changé la donne. Et nous devons désormais viser 80 à 90% de personnes vaccinées. Autre problème, la disparité entre les régions. Le taux de 62% concerne en effet l’entièreté de la population belge. Mais si l’on regarde de plus près, à Bruxelles, on en est seulement à 49%. En Flandre, le taux de vaccination est de 76% et en Wallonie, de 66%. Or, la couverture vaccinale doit être homogène. "C’est-à-dire qu’on sait très bien que s’il y a des clusters, là où la couverture vaccinale est plus faible, il peut bien entendu y avoir une recrudescence de la réplication du virus. On voit ça très bien pour la rougeole. Il y a de nouveau en Belgique des petits cas de rougeole qui apparaissent dans les endroits où le taux de vaccination est plus faible", explique Muriel Moser, chercheuse et professeure d’immunologie à l’ULB.

Changement de stratégie "Il y a donc un effort à faire et je pense clairement qu’il y a un manque de confiance. Le risque du vaccin est estimé par certaines personnes comme plus élevé que le risque du virus, ce qui est une erreur parce que la Covid-19 n’est pas une maladie anodine." Prochaine étape, donc : nouer le contact dans des actions locales, moins impersonnelles que les centres de vaccination. Certes, certains centres resteront ouverts, mais d’autres initiatives s’adresseront aux personnes non vaccinées. C’est le cas du Vacci-Bus, par exemple. ►►► À lire aussi : Coronavirus à Bruxelles : le centre de vaccination du Heysel a fermé ses portes "Si les médecins généralistes, si les maisons médicales et si les universités ouvrent ensemble, s’il y a une discussion auprès de personnes qui sont peu convaincues ou extrêmement inquiètes pour les effets secondaires, je pense que ça ne peut qu’avoir un effet tout à fait bénéfique." "J’ai rencontré pas mal de personnes qui sont inquiètes, qui posent des questions personnelles et quand on leur dit qu’elles ont intérêt à se faire vacciner, quand on explique pourquoi, pour éviter le long Covid, pour éviter les variants, ça fonctionne très bien. Et on peut donner les statistiques qui le montrent. Le risque d’avoir une infection est diminué de 82% si l’on est vacciné. Et l’hospitalisation est évitée à près de 100%. C’est donc extrêmement efficace et on voit que les personnes sont prêtes à écouter les réponses, mais il faut en effet une discussion plus personnalisée", affirme la chercheuse et professeure d’immunologie à l’ULB.

Vacciner les jeunes L’homogénéité, c’est aussi une affaire de tranche d’âge. Et là aussi, les chiffres diffèrent en fonction des régions. 40% des 12-15 ans ont reçu une première dose en Belgique. Pour les 16-17 ans, le chiffre monte à 67%. A Bruxelles, par contre, les chiffres baissent à 12% pour les 12-15 ans et 26% pour les 16-17 ans. Là aussi, des actions sont à prévoir. "Il y a donc là un travail à faire, peut-être au niveau des écoles. On le fait d’ailleurs déjà. Il y a des discussions au niveau des classes. Ils peuvent poser des questions. Je pense qu’il faudra augmenter les différentes possibilités d’informer les plus jeunes et assez rapidement parce qu’il faut faire ça avant l’hiver. Il faut absolument éviter de fermer les écoles de nouveau." A l’ULB, par exemple, des séances d’information sont organisées par InforSciences."C’est ouvert à toutes les écoles, les professeurs demandent. Nous avons un petit film qui explique ce qu’est la vaccination." ►►► À lire aussi : La plupart des centres de vaccination ferment bientôt : "C’est le moment ou jamais pour les indécis" Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas juste d’une question de solidarité pour arriver à une immunité collective, les jeunes peuvent eux aussi être touchés par le virus. "C’est un message qui n’a peut-être pas été très clair au début, mais c’est aussi un message qui a été modifié par les variants, qui sont plus dangereux. On voit très bien que le nombre de cas qui augmente, c’est clairement dans la population jeune, entre 10 et 30 ans." Régions, tranches d’âges… On le comprend donc, il est important d’assurer une homogénéité de la vaccination sur le territoire. Puissent les initiatives locales combler cette disparité.

