Vaccin contre le coronavirus : ralentissement dans la vaccination du personnel soignant, les hôpitaux espèrent avoir la 2e dose à temps

Une partie du personnel soignant de certains hôpitaux du pays qui devait se faire vacciner ce lundi contre le Covid-19 ne le sera finalement pas tout de suite. Certains rendez-vous ont été reportés par précaution. En cause : toutes les doses de vaccins n’ont pas été livrées. Le planning de vaccination est donc adapté. On ne parle pas de "pénurie" mais plutôt d’un ralentissement, une conséquence des retards de livraisons de Pfizer mais aussi, et c’est nouveau un retard de la société Moderna.

Le constat n’est pas généralisé dans tous les hôpitaux de Belgique mais certains n’ont pas reçu les doses en suffisance. C’est le cas à Bruxelles, au CHU Saint-Pierre, aux Cliniques universitaires Saint-Luc et dans les Hôpitaux Iris Sud. Les plannings ont dû être adaptés. Des rendez-vous prévus lundi pour le personnel soignant ont été reportés.

Selon le cabinet du ministre de la Santé bruxellois Alain Maron, c’est une diminution des fournitures de Pfizer qui ralentit les plans de vaccination la semaine prochaine. L’idée est donc d’administrer moins de premières doses pour être certains de pouvoir administrer la 2e dose. La Cocom, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, qui s’occupe de la distribution des doses entre les hôpitaux parle également d’un retard de 5 ou 6 jours chez Moderna. Les vaccinations du début de la semaine prochaine sont donc impactées.

Pas de livraison avant le 15 février, date limite pour la 2e dose

Au Chirec par exemple, il était prévu de vacciner 6000 personnes en une semaine et de mettre le turbo pour que le personnel soit protégé alors que la 3e vague se profile. À l’heure actuelle, 750 travailleurs ont reçu la première dose Pfizer et il est prévu que 250 personnes la reçoivent mercredi prochain. Ensuite, la vaccination s’arrêtera jusqu’au 15 février car le Chirec ne recevra pas de livraison avant cette date. Il est donc primordial que l'’hôpital reçoive cette livraison si elle veut pouvoir administrer la 2e dose.

Ce n’est pas très transparent et compréhensible

"Les premiers vaccinés doivent recevoir la 2e dose entre le 16 et le 22 février, déplore Philippe El Haddad, directeur général au Chirec. On ose espérer les recevoir à temps." Et de continuer sur le flou des calendriers de livraison. "Ce n’est pas tout à fait clair pour tout le monde, ce que l’on reçoit, quand le reçoit, pourquoi certains reçoivent plus que d’autres… on suit comme on peut, avec des changements de dernière minute mais ce n’est pas très transparent et compréhensible."

Le directeur regrette la stratégie des sociétés pharmaceutiques. "Je ne comprends pas très bien ce jeu et je le déplore car il y a des vies derrière. Ça va mettre le personnel soignant en difficulté à l’aube d’une 3e vague."

Une réorganisation de la planification

Du côté de la Région wallonne, la cellule consacrée à la Covid-19 explique ce ralentissement. La première semaine, les vaccins se sont déroulés comme prévu. Cette semaine, la moitié seulement a été administrée à cause de l’annonce de retards de livraison chez Pfizer. Quant à la semaine prochaine, les doses sont réparties en alternance entre les hôpitaux "hub" qui sont des gros centres de vaccination et les non-hub qui sont des plus petites structures. Conséquences : les gros centres ne recevront pas toutes les doses prévues.

En province de Liège aussi, un ralentissement est constaté. Au Centre hospitalier du bois l’abbaye de Seraing, 250 travailleurs ont été vaccinés dans les services d’urgence, de réanimation, de soins intensifs covid et en gériatrie sur un total de 1600 personnes. Il s’agit là du vaccin Moderna. Une livraison a été annulée la semaine passée mais sera livrée début de semaine prochaine. On ne parle donc pas de rupture de stock mais d’un petit retard qui pousse l’hôpital à réorganiser d’autres séances de vaccination. Le centre hospitalier précise : "Dès réception d’une prochaine livraison, la vaccination pourra redémarrer dans les plus brefs délais."

Au CHC, 900 membres du personnel soignants ont été vaccinés dans les services de soins intensifs et urgences Covid. Au CHU, seulement 25% du personnel de première ligne est vacciné soit 1250 personnes sur les 6000 prévues.

Un ralentissement plutôt qu’une pénurie

La pénurie ne semble pas toucher tous les hôpitaux du pays. Le pôle hospitalier Jolimont dans le Hainaut et le Brabant wallon n’a quant à lui accusé aucune modification de son plan de vaccination. On ne peut donc pas parler de pénurie mais plutôt de ralentissement dans la planification.