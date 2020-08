Vaccin contre la grippe : avant le 15 novembre, priorité aux groupes cibles

Le coronavirus n’a pas quitté notre pays et il se pourrait qu’il soit toujours bien là quand la grippe fera son retour pendant la saison hivernale 2020-2021. Chez nous, rappelons que la grippe saisonnière tue environ 1500 personnes chaque année et qu’elle entraîne l’hospitalisation de nombreux patients présentant des complications.

Cette perspective incite à la prudence : le risque serait de voir un pic de Covid-19 coïncider avec l’épidémie de grippe, ce qui pourrait surcharger les hôpitaux. Cette année, plus que d’habitude, la vaccination contre la grippe est donc un enjeu stratégique pour la santé publique. Une date à retenir : le 15 novembre. C’est avant cette date que priorité sera donnée aux groupes cibles.

Qui sont les groupes cibles ?

Dans le contexte actuel de circulation du coronavirus, le Conseil supérieur de la Santé a déjà plaidé pour un renforcement de la vaccination pour toute une série de groupes cibles (ceux à risques de complications comme les femmes enceintes ou les patients présentant certaines affections chroniques, le personnel du secteur de la santé, etc). Voir la liste complète ici.

Il préconise aussi la vaccination des personnes de plus de 50 ans : "La vaccination de ces personnes devrait permettre d’éviter l’apparition d’un nombre important de cas mais sans modifier de manière importante l’occupation des lits d’hospitalisation (car peu de complications)", précise son avis. "L’intérêt résiderait dans une diminution de la charge de travail pour la première ligne".

Bref, vacciner davantage les groupes cibles identifiés par le Conseil Supérieur de la Santé, c’est soulager à la fois les médecins généralistes et les hôpitaux, et donc se mettre dans de meilleures conditions pour affronter un éventuel regain de Covid-19, pour lequel il n’existe toujours pas de vaccin.

Deux phases dans la délivrance du vaccin contre la grippe

Mais comment s’assurer que ces groupes cibles reçoivent bien en priorité le vaccin ? Il n’est en effet pas exclu que l’anxiété pousse davantage de Belges à se faire vacciner, sans correspondre pourtant aux priorités stratégiques. Les médecins généralistes et les pharmaciens ont attiré l’attention sur ce risque et l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé s’apprête à apporter des précisions sur la procédure qui a été élaborée.

Thomas Orban, le président de la Société Scientifique de Médecine Générale, précise d’ores et déjà qu’il y aura deux phases dans la délivrance des vaccins, autour de la date du 15 novembre : "Avant le 15 novembre, on va délivrer les vaccins uniquement aux groupes cibles définis selon le Conseil Supérieur de la Santé, les autres ne pourront le recevoir qu’après le 15 novembre. La délivrance se fera sur base d’une ordonnance attestant de l’appartenance à un groupe cible." Rien n’empêchera, précise-t-il, d’acheter le vaccin avant le 15 novembre et de se le faire administrer plus tard, sachant que la vaccination est préconisée entre la mi-octobre et la mi-décembre et qu’elle offre une protection dans les 10 à 15 jours suivant l’injection.

"Pour le Covid, il y a eu pas mal d’impréparation. Pour la grippe, on sait qu’elle arrive chaque année, il fallait au moins l’anticiper, se préparer et savoir comment on allait s’organiser cette année", souligne le médecin.

Voir le sujet JT sur les précautions face à la grippe cette année (29 août 2020) :