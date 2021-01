Vaccin anti-coronavirus : 73 notifications d’effets indésirables dont 14 effets catégorisés comme graves

Chaque semaine, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFPMS) publie un aperçu des effets déclarés comme indésirables par les personnes ayant reçu le vaccin contre le covid 19. Ce sont donc des professionnels de la santé ou des particuliers qui se sont fait vacciner qui les notifient via www.notifieruneffetindésirable.be.

Ensuite, une enquête a lieu pour voir s’il y a bien un lien de cause à effet entre la vaccination et l’effet rapporté. Comprenez : ce n’est pas parce qu’une personne meurt après s’être fait vacciner que c’est à cause du vaccin mais ce n’est pas exclu. C’est une enquête qui doit le dire. Les cas de décès sont traités en priorité.

Concernant le vaccin de Pfizer-BioNtech appelé "Comirnaty", 100.443 doses ont été administrées depuis le début de la vaccination entre le 28 décembre 2020 et le 17 janvier 2021. Sur cette période, 73 notifications d’effets indésirables présumés ont été enregistrées dont 14 effets graves.

7 signalent un décès

Sur les 73 notifications en Belgique, 65 proviennent de professionnels de la santé et 8 ont été envoyées par les patients eux-mêmes ou un de leur proche. "La majorité des effets indésirables rapportés sont connus et décrits dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) et dans la notice du Comirnaty, note l’AFMPS dans son bulletin. Ces effets se sont généralement résolus en quelques jours après la vaccination." Il s’agit de douleurs à l’endroit de la piqûre ou encore de diarrhées.