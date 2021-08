Un appareil pour détecter en temps réel la présence de Covid dans l’air : la solution pour un retour à la normale dans les entreprises ?

Voilà une trouvaille qui va peut-être amorcer un retour à une vie (presque) normale dans les entreprises. La société canadienne BioCloud Kontroler a mis au point un appareil de détection du Covid dans l’air ambiant. Le principe est simple : dans une salle de réunion, par exemple, l’air est aspiré en permanence dans cette machine et mis en contact avec un réactif. S’il y a du Covid dans l’air, le réactif produit un gaz, détectable, qui enclenche une alerte.

Cette technologie prometteuse arrive donc chez nous via une entreprise implantée à Louvain-la-Neuve. Il s’agit de la société Mirrhia, spécialisée dans le monitoring environnemental de locaux stériles utilisés pour la fabrication de vaccins et de médicaments. Curieux et toujours à l’affût des nouveautés, le patron de Mirrhia, Jean Martin, a repéré sur Internet cette invention canadienne et obtenu de BioCloud Kontroler de pouvoir commercialiser son produit en Belgique, aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg.