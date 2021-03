Un an de confinement en Belgique : voici tout ce qui a été fermé le 18 mars 2020

Ce 17 mars, cela fait un an jour pour jour que la Première ministre Sophie Wilmès annonçait le confinement total de la Belgique. Le quotidien des Belges avait déjà été déjà bousculé avec les mesures préventives mais c’est sans comparaison avec ce qui sera annoncé ce soir-là. A ce moment-là, les chiffres du nombre de contaminations et de décès commencent doucement à prendre de l’ampleur. On recense 14 décès et 1486 cas d’infection au Covid-19. Le mot d’ordre était donc très clair : "Restez chez vous un maximum". Toutes activités non essentielles ont été contraintes de fermer dès le lendemain, le 18 mars.

J’ai eu l’impression de vivre une guerre mondiale

Quasi tous les secteurs ont été touchés de plein fouet par cette crise sanitaire que l’on croyait "temporaire" et pourtant, aujourd’hui encore certains secteurs n’ont toujours pas rouvert leurs portes, mais replongeons-nous il y a un an, au mois de mars 2020 où l’on pouvait sortir de chez nous uniquement pour les raisons suivantes : A ller dans un magasin d’alimentation Aller chez le médecin mais les visites en pharmacie doivent se limiter aux cas urgents et nécessaires et avec un appel au préalable). Aller à la pharmacie (). Aller au guichet automatique de la poste Aller au guichet bancaire Aller à la station d’essence Fournir une assistance aux personnes vulnérables.

Les entreprises doivent organiser le télétravail

Et les premiers jours de confinement sont étranges pour tous les secteurs. Le monde du travail est durement touché et doit se réinventer, quand il le peut. Le télétravail devient une obligation pour toutes les fonctions pour lesquelles c’est possible, et ce, sans exception.

Des grandes enseignes comme Mc Donald’s, Burger King ou Quick ferment également

Fermeture des commerces non-essentiels

Coronavirus : de plus en plus d'enseignes ferment - JT 13h - 17/03/2020 Pour ce qui est des magasins non alimentaires, ils ferment leurs portes, les uns après les autres. En semaine, ils avaient l'autorisation d'ouvrir, mais de nombreuses enseignes passent à la vitesse supérieure.

Tous les commerces non-essentiels et donc par extension, les coiffeurs, les instituts de beauté n’ont également plus pu accueillir de clients dès le 18 mars 2020. "J’étais dans l’incertitude, je l’ai très mal vécu. Je vis de mon travail, ma passion", relate Tiziana Del Natale, gérante d’un salon de coiffure à Charleroi. Les consultations avec les médecins généralistes par téléphone Toutes les consultations médicales dites "non urgentes" chez des spécialistes ont également été suspendues. Les médecins traitants quant à eux ont également dû s’adapter et ont commencé à proposer la "télé consultation". "L’épidémie progresse", expliquent les médecins présents à une conférence de presse en mars dernier. "Et nous devons nous adapter jour après jour. Parmi les mesures que nous préconisons, celle de rester chez soi et d’appeler son médecin traitant, soit en lui téléphonant, soit en appel vidéo. En restant chez soi, on évite le risque de contaminer d’autres personnes ainsi que le personnel soignant. Les généralistes doivent être en première ligne, pour éviter de saturer les services d’urgence."

Sujet du JT du 09/03/2020 – Quid du dépistage par téléphone ?

Coronavirus : quid du dépistage par téléphone ? - JT 19h30 - 09/03/2020 Si vous avez le moindre doute sur votre état de santé, si vous craignez d'être infecté, les généralistes vous recommandent désormais de ne plus vous déplacer mais de les appeler. Et vous pourriez être mis en quarantaine via ce simple coup de fil.

Les établissements scolaires ferment leurs portes

Les salles de sport et les compétitions sportives interrompues

Interdiction de se déplacer et de voyager

Coronavirus : les Belges bloqués à l'étranger - JT 19h30 - 15/03/2020 Pour éviter aux Belges d'être bloqué dans les pays étrangers, on vous rappelle que les autorités déconseillent désormais de quitter le territoire. D'ailleurs, depuis samedi, de nombreux témoignages nous parviennent, de vacanciers belges au Maroc, notamment. Ils disent être sans nouvelles des autorités, et inquiets.