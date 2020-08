Tests sérologiques rapides : plainte à l'Ordre des médecins contre le Dr Bouillon

Le Professeur Elie Cogan, au nom du mouvement citoyen "Take care of care" (créé dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire) vient de déposer une plainte au Conseil de l’Ordre des médecins contre le Dr Bouillon, estimant qu’il met en danger la population. Le Dr David Bouillon, un médecin généraliste montois, organise la réalisation de tests de détection de l’infection par le SARS-CoV-2, le virus de la maladie Covid-19, dans plusieurs communes du Hainaut. Il est particulièrement actif du côté de Châtelet. Pour 20 euros, payés en espèces et non remboursés, il rédige ensuite une attestation indiquant si le test est négatif ou positif.