Tests PCR gratuits : certains centres et laboratoires privés affichent déjà complet autour du 1er juillet

via un code de sécurité envoyé par e-mail ou via une application mobile : vous devrez vous identifier avec votre lecteur de carte d’identité (eID) avant de vous inscrire et obtenir le code. Si vous n’avez pas d’eID, vous pouvez vous faire enregistrer dans un bureau d’enregistrement (Bruxelles SPF Stratégie et Appui – DG Transformation Digitale ou dans une commune disposant d’un bureau local d’enregistrement où vous devrez vous rendre personnellement).

Générer un code à 16 chiffres et lettres prend peu de temps… dès lors que vous avez l’habitude de pianoter sur votre ordinateur ou votre smartphone. Dans le cas contraire, la démarche vous semblera fastidieuse.

A titre d’exemple, pour Philippe Vanlierde de Bierghes, l’efficacité était au rendez-vous. Il s’est branché ce lundi matin et a obtenu le code en 15 secondes à peine : "J’ai choisi d’obtenir mon code via le lecteur eID et c’était vraiment très simple. J’ai reçu le code sur mon GSM quasi instantanément. J’ai pris les devants pour le test PCR car je partirai ce samedi 3 juillet et j’avais peur qu’il n’y ait plus de place […] J’ai appelé la semaine passée et j’ai reçu un rendez-vous ce jeudi à Ghislenghien. Tous les rendez-vous étaient pris dans les antennes les plus proches à Braine-le-Comte et Soignies".

Même scénario pour Yves Lelièvre à Ixelles qui a pris rendez-vous via le site brussels.testcovid.be qui centralise tous les centres de tests officiels en Région bruxelloise : "J’ai reçu mon code après avoir choisi un créneau" sur le site".

Jean-Christophe, lui a eu moins de chance. Il a jeté un œil sur les disponibilités de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies mardi dernier. Il y avait quelques possibilités le jour même mais "comme je ne pars que le 4 juillet, j’avais besoin d’un rendez-vous le deux… or la première date disponible était le… 16 juillet".