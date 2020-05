Syrie, Yémen, Libye: que deviennent ces conflits oubliés à cause du Covid-19 ?

Syrie, Yémen, Libye… Que deviennent ces pays en guerre ? La pandémie du Covid-19 les a en grande partie effacés des actualités et des préoccupations quotidiennes. Et pourtant les populations affectées par ces conflits souffrent plus que jamais, en plus d’être menacées par le coronavirus et de subir pour beaucoup des pénuries et des hausses de prix des denrées alimentaires, notamment dues à la crise sanitaire.

En outre, la population assiégée du nord-est de la Syrie est en proie à une pénurie de médicaments et d’équipements médicaux. Human Rights Watch (HRW) a plaidé cette semaine pour une aide médicale urgente. "Deux millions de personnes sont bloquées dans le nord-est de la Syrie sans les outils nécessaires à la lutte contre l’épidémie", a déclaré Gerry Simpson, directeur adjoint des crises et conflits de cette ONG.

Fin février, un cessez-le-feu a été négocié entre la Russie et la Turquie concernant la région d’Idlib. Mais sur le terrain, les tensions restent vives. Ainsi, plus de 40 personnes ont été tuées mardi 28 avril 2020 dans un attentat au camion-citerne piégé dans la ville d’Afrine, au nord de la Syrie. L’attaque, qui n’a pas été revendiquée, est la plus meurtrière depuis des mois dans les territoires du nord de la Syrie.

Le contexte. Déclenché par la répression de manifestations pro-démocratie en 2011, le conflit en Syrie s’est complexifié avec l’intervention de plusieurs acteurs étrangers. Il a fait plus de 380.000 morts. Des millions de Syriens sont déplacés dans les pays voisins et dans le monde.

"Les dirigeants du monde et de la région doivent agir de toute urgence pour permettre l’acheminement d’aides médicales et de soignants à ceux qui en ont désespérément besoin", selon M. Simpson.

Les prix des produits alimentaires ont doublé en un an en Syrie, atteignant désormais un record historique, équivalent à 14 fois la moyenne des prix avant le début de la guerre en 2011, a annoncé ce lundi le Programme alimentaire mondial (PAM). "Les principaux facteurs de l’augmentation des prix des produits alimentaires ces douze derniers mois sont la (pandémie de) Covid-19 et la crise financière au Liban" voisin, a affirmé Mme Lawson. Selon le pouvoir syrien, la hausse des prix est avant tout due aux sanctions économiques imposées au pays.

Plus de trois millions de personnes sont déplacées en raison du conflit, dont beaucoup dans des camps particulièrement exposés au risque de propagation de maladies comme le paludisme et le choléra.

Depuis l’intervention de la coalition en 2015, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils, selon des ONG, et provoqué la pire crise humanitaire au monde avec 24 millions de Yéménites (plus de 80% de la population) dépendant des aides d’après l’ONU.

L’impact de la pandémie du Covid-19. Le pays semble être encore relativement épargné par la pandémie de Covid-19 : deux décès officiels et six contaminations. Mais ces chiffres sont à prendre avec prudence, étant donné les difficultés sanitaires du pays. En outre, les ONG craignent un grave impact de la pandémie sur la population de ce pays pauvre ravagé par la guerre. C’est le plus pauvre de la péninsule arabique. La guerre y a anéanti un système de santé déjà déliquescent.

Libye : pas de cessez-le-feu

Le contexte. Le pays est en proie à une guerre entre d’une part, le gouvernement d’accord national (GNA) reconnu par l’ONU, dirigé par Fayez el-Sarraj et basé à Tripoli, et d’autre part, les forces du maréchal Haftar, qui tente depuis un an de s’emparer de la capitale libyenne et qui contrôle aussi une partie du Sud du pays. Le conflit a fait des centaines de morts et plus de 200.000 déplacés.

Au fil des mois, l’interférence d’armées étrangères a exacerbé le conflit, avec les Emirats arabes unis et la Russie dans le camp Haftar, et de l’autre la Turquie et son aide croissante au GNA.

Le 24 avril, l’ONU et l’Union européenne ont appelé les deux camps rivaux en Libye à une trêve pour le mois de jeûne musulman du ramadan. Mais les combats n’ont pas cessé au sud de Tripoli.

L’impact de la pandémie du Covid-19. Il y aurait un mort et une vingtaine de contaminations en Libye, mais ces chiffres sont difficiles à vérifier, comme pour les autres pays en guerre.

Pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, le Gouvernement d’union nationale avait annoncé mi-avril un couvre-feu pendant dix jours dans les régions sous son contrôle dans l’Ouest libyen. Ainsi à Tripoli, les habitants étaient seulement autorisés à sortir, à pied le matin, notamment pour pouvoir faire leurs courses.

Mais exaspérés par la guerre et les pénuries, de nombreux Tripolitains étaient peu enclins à respecter ces mesures du confinement. Des voitures continuaient de circuler, notamment dans les banlieues où les policiers sont peu nombreux, voire totalement absents, pour veiller à l’application du confinement.

En outre, ces mesures ont également provoqué des files d’attente devant les commerces, propices à la propagation du virus.