Still Standing for Culture : le secteur s'autorise à rouvrir un peu partout dans le pays, le bourgmestre l’en empêche à Etterbeek

Le plancher de la scène craque de nouveau. Les prises sont rebranchées. Les spots se rallument. Le rideau se lève. Après six mois de fermeture, 125 acteurs de la scène culturelle bravent les interdictions et rouvrent en respectant un protocole sanitaire ce 1er mai sans attendre le 8 mai, date à laquelle des assouplissements ont été annoncés par le dernier Codeco.

Même si certains acteurs culturels à Namur ont renoncé à ouvrir, le Caméo, le cinéma des Grignoux, a tout de même décidé de maintenir ses séances. "C’est une action qui a beaucoup d’importance, réagit Laurence Hottart, la coordinatrice du cinéma juste avant la première séance de 13h30. Ça fait 13 mois qu’on nous nie. On n’a pas de réponse du politique malgré des études qui montrent que les salles de spectacle sont sûres. On ne sait pas comment ça va se passer. Peut-être qu’on nous empêchera de tourner dès le début de l’après-midi."

Le collectif se dit solidaire avec le personnel soignant. Ainsi, pas question de mener ces événements sans gestes protecteurs. Les protocoles mis en place au mois d’octobre sont donc d’application. C’est le cas au Céméo à Namur. "Tout un dispositif est mis en place pour la circulation du public, pour éviter que les gens ne se croisent, explique Laurence Hottart, la coordinatrice du cinéma juste avant la première séance de 13h30. Les séances sont espacées pour permettre aux équipes de désinfecter tous les points de contact : rampes, poignées de porte etc. Il y a du gel à disposition. Le port du masque est obligatoire. Les salles sont ventilées. Toutes les 15 minutes, l’air est renouvelé. Et puis dans chaque salle, un membre de l’équipe place les gens à bonne distance."

En cas de sanctions, les acteurs culturels participant comptent tout de même mener leur action jusqu’au bout. C’est en tout cas ce qui est annoncé sur la page Facebook de Still standing for culture. "Nous avons de nombreux arguments pour considérer que de telles amendes sont contraires au droit et qu’elles seraient jugées illégales devant un tribunal. Nous les contesterons donc collectivement avec l’aide d’avocat·e·s."

►►► A lire aussi : Théâtre de l’Ancre : la représentation de la mobilisation dans le cadre de Still standing for Culture a lieu dans le calme

C’est le mouvement Still standing for culture, autrement dit "Toujours debout pour la culture". Par cette action, ils veulent montrer que la culture, les échanges d’idées, est nécessaire à une société en bonne santé. Que travailler pour consommer et acheter ne peut pas être les seules activités jugées essentielles.

Le caméo n’ouvre que ce 1er mai jusqu’à 22h30 si les autorités les laissent faire. "Globalement, les gens nous soutiennent. On a eu énormément de messages sur les réseaux sociaux où les gens nous disent 'courage, tenez bon, on sera là' Le public des salles arts et essais est un public fidèle", se réjouit Laurence Hottart.

Voir arriver la police ? "C’est une éventualité. On le sait. On a été prévenus. Ce n’est pas une peur. Si la police arrive, elle fera son travail. Si on doit arrêter la journée, on évacuera les salles en toute sécurité, gentiment et on fermera mais ce serait bien dommage." Vers 14h30, une heure après le début de la première séance, la police n’était toujours pas intervenue.

En région bruxelloise, les événements foisonnent

De la capitale wallonne à la capitale belge, direction Watermael-Boisfort. Le centre culturel de Boisfort a prévu des séances de cinéma familial cet après-midi. Et avant cela, le public peut participer à une performance : un lancer de ballons qui s’accompagne de cris. Tout le monde peut se lâcher et venir dire haut et fort ce qu’il a sur le cœur.

"Le secteur est solidaire et responsable vis-à-vis des hôpitaux, explique Virginie Cordier, directrice de la Venerie, le centre culturel de Boitsfort. Mais aussi envers les secteurs qui se sentent discriminés. On veut rappeler cette discrimination. On défend nos libertés et droits fondamentaux."

"S’il y a des risques d’amendes, il y a aussi un élan de solidarité de la part des citoyens", continue la directrice.