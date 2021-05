Still Standing for Culture : ce 1er mai, c'est parti pour 9 jours de représentations à travers le pays

Le plancher de la scène craque de nouveau. Les prises sont rebranchées. Les spots se rallument. Le rideau se lève. Après six mois de fermeture, 125 acteurs de la scène culturelle bravent les interdictions et rouvrent en respectant un protocole sanitaire ce 1er mai sans attendre le 8 mai, date à laquelle des assouplissements ont été annoncé par le dernier Codeco.

C’est le mouvement Still standing for culture, autrement dit "Toujours debout pour la culture". Par cette action, ils veulent montrer que la culture, les échanges d’idées, est nécessaire à une société en bonne santé. Que travailler pour consommer et acheter ne peut pas être les seules activités jugées essentielles.

"Outre le plaisir que ces actions vont procurer, celui de retrouver le partage collectif des sens, des idées et des émotions, n’oublions pas qu’il s’agit d’un acte politique, explique le collectif sur sa page Facebook. Organisateurs comme participants s’exposent à un risque d’amende." Ainsi, assister à une représentation peut coûter minimum 250 euros par participant en cas de contrôle de police.

C’est toute la question de ce 1er mai : les autorités laisseront-elles ces événements se dérouler ou feront-elles intervenir la police ? Tout dépend des communes. À Namur par exemple, le théâtre a d’ores et déjà annulé ses représentations car le bourgmestre, Maxime Prévot, a annoncé qu’il ne laisserait pas faire les organisateurs.

À Charleroi, le théâtre de l'Ancre a déjà pris les devants vendredi soir en proposant une représentation devant une quinzaine de personnes. Si l'événement s'est déroulé dans le calme, en fin de soirée, la police est venue prendre l'identité de tous les participants: spectateurs, acteurs, organisateurs et journalistes sans imposer de sanction.

En cas de sanctions, les acteurs culturels participant comptent tout de même mener leur action jusqu’au bout. C’est en tout cas ce qui est annoncé sur la page Facebook de Still standing for culture. "Nous avons de nombreux arguments pour considérer que de telles amendes sont contraires au droit et qu’elles seraient jugées illégales devant un tribunal. Nous les contesterons donc collectivement avec l’aide d’avocat·e·s."

Dans le respect des protocoles sanitaires

Le collectif se dit solidaire avec le personnel soignant. Ainsi, pas question de mener ces événements sans gestes protecteurs. Les protocoles mis en place au mois d’octobre sont donc d’application.