C’était attendu, c’est désormais officiel : par voie de communiqué, le roi Philippe a nommé Sophie Wilmès formatrice. C’est la première fois qu’une femme obtient cette fonction depuis la création de la Belgique.

Après avoir reçu Patrick Dewael et Sabine Laruelle et pris connaissance de leur rapport de mission, le Roi a "exprimé son appréciation pour le travail réalisé" et a nommé la Première ministre Sophie Wilmès formatrice.