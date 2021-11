"Situation d'urgence grave", l'Allemagne dépasse le cap des 60.000 infections au coronavirus par jour

Les autorités sanitaires allemandes ont enregistré de nouvelles statistiques "Covid" inquiétantes avec 65.371 nouvelles infections dépistées en un jour, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI) jeudi. C'est une première depuis le début de la pandémie. De plus, 264 personnes ont perdu la vie à cause du virus ces dernières 24 heures.

En Allemagne, les taux d'infection varient d'un État à l'autre. Ils sont plus élevés dans les Länder où la couverture vaccinale est la plus faible, comme la Saxe, la Thuringe et la Bavière orientale.

"Nous sommes actuellement dans une situation d'urgence grave. Nous passerons un très mauvais Noël si nous ne réagissons pas", avait déclaré mercredi soir, Lothar Wieler, chef du RKI, lors d'une conversation en ligne avec le ministre-président de la Saxe, Michael Kretschmer.