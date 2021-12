Seuls trois employeurs sur dix disposent d'une politique en matière d'absentéisme

Pourtant la majorité des entreprises belges (huit sur dix) estiment que leur politique en la matière a un impact sur leurs chiffres d'absentéisme. "De nombreuses organisations s'égarent, avec des actions isolées et des bonnes intentions", déclare Bart Teuwen, spécialiste de l'absentéisme au sein du groupe Mensura.

Seules trois entreprises sur dix adoptent une politique en matière d'absences au travail, selon une enquête menée auprès de 500 employeurs par le spécialiste dans le domaine de la prévention et de la santé Mensura et l'organisme de contrôle médical agréé par la Fédératon Wallonie-Bruxelles Certimed.

Quatre organisations sur dix gèrent ainsi l'absentéisme de manière purement administrative. "Aucune politique n'a été élaborée et les chiffres de l'absentéisme ne sont pas suivis", relève le communiqué. "La santé mentale de nombreux travailleurs est actuellement sous pression. (...) Une politique d'absentéisme claire, adaptée à l'organisation, a une incidence importante et positive sur les absences et la réintégration des collaborateurs", note M. Teuwen.

Le suivi structurel des chiffres de l'absentéisme est un facteur essentiel pour réduire ce dernier, selon Mensura. Toutefois, près du quart des employeurs affirment ne pas le faire. Ils indiquent, parmi les principales raisons, ne pas en voir l'utilité ou tout simplement ne pas disposer des bons outils. 44 % des organisations examinent les chiffres des absences, mais ne parviennent pas à le faire de manière régulière ou structurée.