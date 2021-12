Selon l'OMS, Omicron semble avoir un taux accru de réinfection mais des symptômes moins graves

Le patron de l'OMS a souligné mercredi que le variant Omicron du virus qui donne le Covid-19 semble avoir un taux de réinfection plus élevé mais provoquer des symptômes moins sévères que le variant Delta.

"Des données préliminaires venant d'Afrique du Sud suggèrent un risque de réinfection plus élevé avec Omicron, mais plus de données sont nécessaires pour tirer des conclusions plus fermes. Il y a aussi des éléments qui laissent à penser qu'Omicron provoque des symptômes moins graves que Delta, mais là aussi il est trop tôt pour être certain", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.