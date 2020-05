Sanofi distribuerait son vaccin contre le coronavirus d’abord aux Etats-Unis : ce que l'on sait de cette polémique

Le géant pharmaceutique français Sanofi a provoqué l’indignation en Europe en annonçant qu’il distribuerait en priorité aux Etats-Unis un éventuel vaccin, car les autorités américaines ont investi financièrement pour soutenir ses recherches.

De quel vaccin s’agit-il ?

Sanofi est une entreprise française, mais dont les actionnaires du groupe sont, à plus de 60%, des investisseurs étrangers.

Le groupe pharmaceutique travaille actuellement sur deux programmes de développement d’un vaccin contre le Covid-19, dont l’un en partenariat avec le britannique GSK, GlaxoSmithKline, en partie implanté en Belgique. Ce programme bénéficie du soutien financier du département américain de la Santé.

Du côté de GSK, nous n’avons pas de contrat pour accéder en priorité au marché américain ou accepter des précommandes américaines.

GSK Belgique, contacté par nos soins, nous précise la nature de la collaboration avec Sanofi. "Sanofi apporte l’antigène et nous fournissons l’adjuvant, qui doit permettre une meilleure réaction de protection et une utilisation moins importante de l’antigène. Et ensemble, nous travaillons sur le développement clinique", explique sa porte-parole Elisabeth Van Damme.

Par contre, GSK Belgique ne préfère pas commenter les propos polémiques du patron de Sanofi et s’en tient à sa position de départ : "Notre intention est de permettre un accès équitable, le plus large et le plus rapide possible à un vaccin contre le Covid-19 dans le monde, sans privilégier qui que ce soit." La porte-parole nous précise également que du côté de GSK, "nous n’avons pas de contrat pour accéder en priorité au marché américain ou accepter des précommandes américaines".

