Réouverture des écoles : de nombreux "Oui", et beaucoup de "mais…"

Il y a d’un côté ceux qui se réjouissent. Un retour des plus jeunes à l’école, ce sont les retrouvailles avec les copains, la reprise de l’apprentissage, et pour les parents du temps qui se libère. Mais d’autres s’inquiètent, tant les consignes et recommandations officielles ont varié en peu de temps.

"Le dispositif décidé rencontre les besoins des premiers, tout en ne sanctionnant pas les parents qui garderaient leurs enfants à la maison", estime La Ligue des familles.

Mais, rappelons-le, les écoles "peuvent" rouvrir les classes, mais ne sont nullement "obligées" de le faire. "On comprend bien la difficulté des établissements et des enseignants à se réorganiser en quelques jours, mais cela pose problème que tous les enfants n’aient pas le même accès à l’école et que les parents ne sachent pas ce qu’il en sera dans l’école de leurs enfants ce mardi", déplore le directeur général de la Ligue des familles, Christophe Cocu.

D’autres voix sont encore plus circonspectes. "L’école va reprendre et c’est une bonne nouvelle pour les élèves, explique la Ligue des Droits de l’enfant. Mais il va falloir rassurer les parents. La précipitation avec laquelle s’est prise cette décision n’est évidemment pas engageante".

Pour justifier ces réticences, le président de la Ligue des Droits de l’enfant rappelle que les experts ne sont pas unanimes, et si certains discours se veulent rassurants, d’autres sont nettement plus prudents.

"Comment des affirmations aussi contradictoires peuvent-elles encourager une reprise sereine de l’école et le retour en classe d’un maximum d’élèves ?, s’interroge Jean-Pierre Coenen. Les parents ont besoin d’une réponse claire. Mieux, d’une réponse précise !"

On le voit : le retour en classe pose beaucoup de questions pratiques, mais en soulève également de nombreuses autres d’ordre sanitaire.