Quels sont les critères de purification de l’air contre le Covid-19 ? L’arrêté ministériel est paru au Moniteur belge

Les restaurateurs l’attendaient avec impatience, comme tous ceux et toutes celles qui sont impliquées dans les mesures d’allégement prévues pour entrer en vigueur le 9 juin prochain : l’arrêté ministériel sur la purification de l’air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux vient de paraître au Moniteur ce 18 mai. Son intitulé exact précise qu’il détermine "provisoirement les conditions de mise sur le marché des produits de purification de l’air" dans le cadre de cette pandémie.

Ventilation adéquation : une condition nécessaire

L’arrêté fait référence à l’avis du Conseil supérieur de la Santé qui considère qu’une ventilation adéquate des bâtiments avec de l’air neuf en dehors des bâtiments à fonction médicale "est une condition nécessaire pour limiter la transmission du SARS-CoV-2 par voie aéroportée". Evidemment, il ajoute qu’aucune mesure de ventilation ne dispense du port du masque, du lavage des mains, du nettoyage des surfaces et du maintien d’une distance physique.

Interdits

L’arrêté ministériel fait référence à la vente sur le marché belge de produits "dangereux pour la santé tels que les lampes UVC en rayonnement direct, des produits qui génèrent de l’ozone, qui ionisent l’air ou qui utilisent le plasma froid". Tous ces systèmes sont donc interdits, à savoir ceux qui utilisent une ou plusieurs techniques comme :

1° de l’ozone, les systèmes à plasma froid ;

2° les systèmes qui utilisent des UV-C et qui ne suivent pas les conditions précisées dans l’arrêté royal ;

3° la combinaison d’UV et de solides photo catalytiques (principalement le TiO2) ;

4° l'ionisation de l’air sans capture des précipités ;

5° la brumisation au peroxyde d’hydrogène.

Normes techniques

Les produits mobiles de purification de l’air doivent, selon l’arrêté royal, répondre à des normes, qui vous paraîtront peut-être un peu opaques, mais qui éclaireront les intéressés :

- Les filtres doivent répondre aux normes HEPA de la classe H13 ou H14 ;

- L’efficacité des précipitateurs électrostatiques est au minimum celle des filtres HEPA de la classe H13 ;

- La longueur d’onde des lampes UVC doit être garantie, par le fabricant ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon leur utilisation : entre 185 et 240 nm pour générer de l’ozone et entre 220 et 280 nm pour inactiver le SARS-CoV-2, avec une efficacité au moins équivalente à celle des filtres HEPA de la classe H13 ;

- Les débits d’air doivent être garantis, mesurés en m 3 par heure, entre une valeur minimum et maximum ;

Les demandes de dérogation sont introduites au service public sur le site web suivant www.corona-ventilation.be