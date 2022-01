Quand le Covid joue les prolongations chez les footballeurs

Bonne année, bonne santé ! Le 2 janvier, Lionel Messi, la star argentine du PSG, et 3 autres joueurs de l’équipe, ont commencé 2022 en étant contaminés par le coronavirus. C’est leur club qui l’a annoncé, à la veille d’un match de Coupe de France à Vannes.

Quel est l’impact du Covid-19 sur les joueurs de foot professionnels ? "Ils sont jeunes, un petit rhume et ça passe" ? Non, ce virus peut avoir des conséquences à long terme sur leurs performances, d’après une étude récente publiée par The Economist.

Longtemps après une infection, des joueurs de football peuvent ressentir les effets du Covid et ce, durant des mois. L’hebdomadaire britannique rapporte ainsi l’étude réalisée par trois économistes, Kai Fischer et W. Benedikt Schmal de l’Université allemande Heinrich Heine de Düsseldorf, et J. Maes Reade de l’Université de Reading (Angleterre).

Joueurs infectés et performances

En Italie et en Allemagne, l’incidence du Covid-19 dans les clubs de foot professionnels a été supérieure à celle chez les jeunes adultes du même âge de la population générale : 18%, soit 257 infections parmi 1406 joueurs.

Les auteurs ont recensé et identifié 233 (soit 90%) de ces 257 cas positifs rapportés par les clubs de Bundesliga allemande et série A italienne jusqu’au mois de juillet 2021. Ils ont corrélé ce registre de cas à des données détaillées provenant d’Opta, une société qui collecte des données sportives, et qui analysent les performances des sportifs durant les minutes de jeu, la distance courue et les passes réalisées.

Conclusion : si les performances entre joueurs infectés et non infectés étaient assez stables avant d’avoir contracté le Covid, ces qualités de jeu se différenciaient longtemps après la maladie, ce qui pourrait indiquer des effets retard du Covid.

Moins de minutes de jeu

Les auteurs ont détecté une diminution de 9% dans les minutes de jeu : immédiatement après l’infection, un joueur passait en moyenne 6 minutes de moins qu’avant sur le terrain, ce qui correspond à une baisse d’environ 10%. Mais cet effet s’est prolongé dans le temps : il a fallu environ 150 jours pour que ce temps de jeu revienne au niveau antérieur.