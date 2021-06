Quand la science est envoyée au tribunal : une consultante traqueuse de fraude scientifique attaquée par Didier Raoult

Elisabeth Bik est consultante en microbiologie, spécialisée dans la chasse à la fraude scientifique, et plus spécialement dans la duplication d’images. Elle s’est notamment intéressée aux publications de l’Institut Hospitalier Universitaire de Marseille (IHU Méditerrannée-Infections), l’hôpital où exerce le Professeur Didier Raoult, à propos du traitement contre le Covid-19 par hydroxychloroquine.

Elisabeth Bik a émis des critiques détaillées, tout d’abord sur son blog, à propos de la fiabilité des résultats de l’équipe et de la qualité de l’étude. Elisabeth Blik a également partagé son argumentation sur Twitter et sur le site web PubPeer, qui permet l’examen par les pairs après publication.

Cette plateforme a été créée en 2012 pour ouvrir un forum de discussion à propos d’articles scientifiques, une sorte d’évaluation par les confrères d’articles déjà parus, mais non revus. Tout le monde peut commenter, et les auteurs de l’article "critiqué" sont avertis des nouveaux posts. Le site Theconversation.com analyse les avantages et inconvénients de ce type de science ouverte et de publication en temps réel.

Depuis ses premières publications, Elisabeth Bik continue à faire part de ses doutes sur une grande quantité d’articles écrits par Didier Raoult, et son collègue Eric Chabrière, Elle a poursuivi son examen systématique des travaux des deux chercheurs et à faire part de ses inquiétudes, allant jusqu’à contacter certaines revues qui ont publié leurs études.

Irrités, Didier Raoult et le son collègue français le professeur Eric Chabrière, ont tout d’abord traité Elisabeth Bik de différents qualificatifs dénigrants et mis en cause sa probité scientifique.