Qu’attendre de l’avis de l’Agence européenne des médicaments sur le vaccin Pfizer-BioNtech ?

1. Qui se prononce sur quoi ?

C’est le comité des médicaments à usage humain (le CHMP) de l’Agence européenne des médicaments qui rend un avis, une "opinion", à propos d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin à ARN messager de Pfizer et BioNtech.

Ce vaccin est déjà distribué aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne : 1 million d’Américains et plus de 150.000 Britanniques ont déjà été vaccinés.

Le vaccin comporte deux doses et n’est pas destiné aux moins de 16 ans. D’après les essais cliniques, et la notice de l’équivalent américain de l’Agence européenne des Médicaments (la FDA), ce vaccin est efficace à 95%.

2. Qui compose le comité et comment décide-t-il ?

Chaque Etat membre de l’Union a un représentant scientifique au sein du comité des médicaments à usage humain. Pour la Belgique, il s’agit du spécialiste en pharmacie, représentant de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) Christopher Focke.

La prise de décision se fait à la majorité qualifiée (la moitié des voix +1) et il y a ensuite une transparence totale sur les votes. Si des représentants se prononcent dans le sens contraire à celui de la majorité, ils doivent justifier de leur position en rédigeant une "opinion divergente".

On s’attend à une opinion largement favorable à la mise sur le marché du vaccin. Mais théoriquement, trois cas de figure sont possibles :

- Il y a unanimité : dans ce cas, la Commission européenne suit cet avis de l’Agence, et donne l’Autorisation de mise sur le marché (sans doute ce mercredi 23/12)

- L’opinion est majoritairement négative : la Commission européenne peut alors demander des compléments d’informations, ou des justifications. Le "Standing Commitee" de la commission se réunit, et les votes des représentants, y sont proportionnels à la taille de la population des pays (contrairement au comité des médicaments humains).

- Le vote favorable est obtenu "tout juste". On parle de "split vote". Il peut y avoir davantage de discussions, pour un produit important comme ce vaccin.

3. Pourquoi cet avis est important ?

C’est la Commission européenne qui formellement déclenche l’autorisation de mise sur le marché, après avoir reçu l’avis de l’Agence. Mais ce qui est surtout intéressant à lire, dans l’opinion de l’AEM, c’est l’ensemble de conditions et de recommandations faites au fabricant, pour la mise sur le marché. Il devrait y avoir une section consacrée aux personnes allergiques, aux personnes immunodéprimées, ou aux femmes enceintes ou allaitantes. L’avis précisera certainement que le vaccin n’est pas indiqué pour les moins de 16 ans, puisqu’ils n’ont pas fait partie de l’essai clinique, et qu’une prudence particulière est recommandée pour les femmes enceintes, car elles non plus n’ont pas été incluses dans l’essai clinique.

4. Quel timing ensuite pour la Belgique ?

La Commission européenne devrait donner l’autorisation formelle de mise sur le marché ce 23 décembre.

L’Union européenne a annoncé que les vaccinations commenceraient partout en même temps en Europe, dès le 27 décembre. La Belgique devrait recevoir ses 10.000 premières doses de vaccin Pfizer (pour 5000 patients) le 26 décembre et réaliser une première vaccination limitée le lendemain, dans des maisons de repos. Un test grandeur nature à blanc a déjà eu lieu le 17 décembre dernier.

Il y a en Belgique 41 hôpitaux qui serviront de "hubs", de plateforme de réception des vaccins, et de distribution vers les maisons de repos environnantes. En Wallonie, il y en a 19. A Bruxelles, 4.