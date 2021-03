QR le débat : Les stages de vacances peut-être remis en cause ?

Alain Maron pessimiste pour le prochain comité de concertation - QR le débat - 17/03/2021 Ce mercredi, Yves Van Laethem annonçait sur le plateau de QR le débat que le pays en était à la "cinquième vaguelette" depuis la deuxième vague. Un constat qui pourrait compromettre les éventuels relâchements annoncés précédemment selon le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron : "On doit restreindre ces libertés maintenant pour pouvoir retrouver une liberté le plus rapidement possible, rouvrir les commerces, l’Horeca, retrouver des activités pour les jeunes. Vu la situation sanitaire, je ne pense malheureusement pas que le prochain comité de concertation prendra de quelconques mesures de relâchement."