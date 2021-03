Psychologie et corona : notre baisse de motivation permettrait de prévoir 8 semaines à l’avance les infections, les hospitalisations et les décès

Dans son introduction, ce rapport rappelle que le 26 février dernier, le Comité de concertation a décidé de "ne pas encore décider" afin d’analyser l’évolution de l’épidémie en Belgique . Rappelant aussi que les chiffres en hausse sont à attribuer à des variants du virus plus infectieux. Mais cette circulation des variants dépend aussi de notre comportement, insistent les chercheurs. Et ce comportement dépend de notre motivation. Or, "c’est là que le bât blesse", nous dit toujours l’étude.

Y a-t-il un lien entre l’augmentation des cas de contaminations par le coronavirus et la motivation de la population à suivre les règles sanitaires ? C’est à cette question que répond l’étude de la Taskforce Psychologie et Corona dont le titre semble indiquer effectivement une corrélation : " Les chiffres du corona : La motivation compte ! "

Depuis le début de la pandémie, les psychologues de la Taskforce Psychologie et Corona, membres de l’UGand, l’UCLouvain et l’ULB tiennent un baromètre de notre motivation.

Prévision des taux d’hospitalisation 10 semaines plus tard sur la base de la motivation volontaire © Taskforce Psychologie et Corona

Selon cette étude, il y aurait une corrélation entre la motivation et les contaminations. Autrement dit, quand la motivation tend à baisser, il est possible de prédire 8 semaines avant, l’augmentation des cas.

Tout d’abord, explique le professeur Vincent Yzerbyt de la Faculté de psychologie et des Sciences de l’Education de l’UCLouvain, les chercheurs enregistrent des données depuis le début de la pandémie de coronavirus. Cela permet d’avoir une vue à long terme sur tout une série d’évènements. Et cela montre que : "Lorsque la motivation est faible […] nos données indiquent quelque 8 semaines plus tard, on peut observer une augmentation des hospitalisations et donc 10 semaines plus tard, une augmentation des décès".

Autrement dit, les données recueillies permettent d’entrevoir ce qu’il risque de se passer des semaines plus tard. Ce qui fait dire à ce spécialiste : "Ça donne à penser qu’il y a un lien très étroit entre le niveau de motivation que la population manifeste à un moment donné et ce qui suit en matière de conséquences, d’infections, d’hospitalisations et malheureusement de décès deux mois à deux mois et demi plus tard".

Ces chercheurs restent prudents par rapport à ce qu’ils avancent. Les données ont été partagées avec des épidémiologistes pour vérifier le bien-fondé des prévisions : "Et là nous sommes parfaitement rassurés quant au fait qu’effectivement il y a un lien de corrélation", nous dit Vincent Yzerbyt et il poursuit : "qu’il est toutefois frappant que sur une année pratiquement d’observations, nous sommes capables de prédire ce qui va se produire". Pour cette équipe, cet indicateur est tout à fait fiable pour éclairer sur ce qui va se dérouler à l’avenir.