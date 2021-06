Pour atteindre 70% de Bruxellois vaccinés mi-juillet, la Région doit encore convaincre 197.000 personnes

"18-18-18", voilà la formule avancée par Inge Neven, la responsable de la vaccination à Bruxelles, lors du traditionnel point vaccinal du lundi : depuis ce vendredi, 18 heures, les jeunes de 18 ans et plus peuvent accéder à la vaccination en Région de Bruxelles-Capitale. Les jeunes de 16 et 17 ans peuvent également s’inscrire en liste d’attente.

La Cocom, la commission communautaire commune qui gère la vaccination à Bruxelles, avance des arguments en faveur de la vaccination des jeunes : par exemple, pouvoir éviter un Covid-19 aigu, qui pour une majorité, ne permet une récupération qu’après deux semaines. Ou encore éviter un Covid-long, dont les symptômes peuvent perdurer pendant 4 semaines voire plus et fluctuer. Des Covid-longs peuvent en plus comporter des atteintes multiples sur la santé des personnes.

La vaccination s’accélère à Bruxelles : la semaine dernière, 71.000 doses ont été administrées. Un chiffre record, d’après Inge Neve. Au total, 860.000 doses ont été administrées sur le territoire de la Région.

Cependant, Bruxelles est à la traîne par rapport aux autres régions. Elle espère rattraper ce retard et atteindre une couverture vaccinale de 70% de la population à la mi-juillet. Il faudrait pour cela encore vacciner à peu près 197.000 Bruxellois.

Bruxelles, plaque tournante des voyages

La Région de Bruxelles-capitale est attentive aux retours de pays à risque, car elle est très concernée : la semaine passée, 1700 retours de voyage provenaient de pays concernés par la présence de variants préoccupants, des pays à haut risque. Le taux de positivité de ces personnes qui reviennent de zone rouge et qui se sont fait testées, est de 1%. Il est un peu plus élevé pour les pays à haut risque, aux alentours de 1,7%.

La Région a une capacité totale de tests PCR de 8000 par jour, dans 8 centres de tests, auxquels il faut ajouter des capacités hospitalières, ce qui fait monter le chiffre à 12.000 tests par jour.

Certificat Covid européen

La semaine dernière, le certificat covid européen est devenu accessible aux Belges, en consultant l’application ou le site Covidsafe.be. Entre le 16 et le 18 juin, 131.630 Bruxellois ont consulté leurs certificats et 8423 l’ont demandé par la poste. Le call center a reçu 2397 appels.