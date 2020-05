Porte-à-porte, tests en rue… Face au coronavirus, l’Afrique du Sud a déployé les grands moyens

Bhelekasi Madlalose se fraie un chemin entre les chauffeurs de taxis collectifs d’Ivory Park, un township au nord de Johannesburg. Ils font la queue pour être testés. Madlalose, une infirmière de Médecins sans frontières (MSF), rejoint ses collègues du ministère de la Santé, engagés dans le "Community screening and testing" (CST, dépistage et tests dans les communautés).

Depuis un mois, 11 millions de personnes (20% des Sud-Africains) ont été dépistées et près de 600.000 testés pour le Covid-19. "Nous avons décidé de ne pas attendre que les patients arrivent dans les hôpitaux, mais plutôt d’aller les chercher dans les communautés", explique le Dr Salim Abdool Karim, qui conseille le ministre de la Santé.

Cette campagne massive a permis d’isoler au plus vite les personnes infectées et de tracer leurs contacts. Elle expliquerait le développement très lent de l’épidémie en Afrique du Sud, où le virus a débarqué le 5 mars, en même temps qu’au Royaume-Uni. Les chiffres sont parlants : coté infection, 23.600 en Afrique du sud aujourd’hui, contre près de 261.000 au Royaume-Uni ; coté décès, 481 contre 36.914.

Le pays de Mandela a réagi très tôt à la menace, comme s’en est félicité, en avril, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, en citant le confinement sévère imposé dès le 27 mars et la campagne CST, unique au monde.

60.000 agents de santé communautaires

Madlalose est passionnée par sa mission. Chaque jour, cette femme de 51 ans forme des infirmières, souvent rappelée de leur retraite pour participer au CST. Mais aujourd’hui, elle fera elle-même les tests avec une collègue, car les taximen s’impatientent. "On doit en tester 500 et on n’a reçu que 150 tests, explique-t-elle. Les autres kits vont arriver."

Un chauffeur fait la grimace, pendant que l’infirmière introduit une tige au fond de son nez. Pas le choix : il y a pénurie de tests pour la gorge. "Je suis content de l’avoir fait, dit-il. Même si je porte un masque quand je conduis, je peux être infecté par la monnaie des clients. A Ivory Park, les gens ne font pas attention." Dans les rues, beaucoup de passants ne respectent pas l’obligation du port de masque.