Pierre-Yves Dermagne : "nous avons été trop frileux avec la Culture" - QR le débat - 11/03/2021 Alors le gouvernement a-t-il été trop dur avec la Culture ? C’est un oui pour le ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne. "Nous avons sans doute été trop frileux avec la Culture. Nous aurions pu tenter autre chose", a-t-il reconnu, au même titre que l’épidémiologiste de l’ULB, Yves Coppieters sur le plateau de QR le débat ce mercredi. "Aujourd’hui, il y a vraiment un besoin de relancer progressivement ces activités au bénéfice de toutes et tous." Et pour cela, le ministre privilégie la mise en place d’expériences pilotes, comme le réclament les acteurs. "Cela s’organiserait d’abord en extérieur, puis rapidement en intérieur. Et cela figure dans la décision du Comité de concertation de vendredi dernier."