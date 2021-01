Pfizer, Moderna : comment va se passer la vaccination du personnel des hôpitaux lundi ?

A partir du lundi 18 janvier, la vaccination contre le COVID-19 commence dans les hôpitaux, à destination du personnel. Les soignants exposés au virus seront vaccinés en priorité. Il faut distinguer 2 vaccins : le premier, Pfizer-BioNtech, déjà administré dans les maisons de repos ; et le deuxième, celui de Moderna.

4 hôpitaux pilotes pour Moderna

En ce qui concerne Moderna, ce vaccin (également à ARN messager et à double dose) sera administré au personnel de quatre "hôpitaux pilotes". A Bruxelles, il s’agit des Hôpitaux Iris-Sud (site d’Etterbeek-Ixelles). En Wallonie, 3 hôpitaux recevront le vaccin : il s’agit du CHU Tivoli à La Louvière, de la Clinique André Renard à Herstal, et du Centre Hospitalier Bois de l’Abbaye à Seraing. Une seconde dose sera administrée 28 jours plus tard.

On ignore où ces vaccins sont actuellement stockés. Des plateformes distinctes de celles utilisées pour le vaccin Pfizer devraient être mises en place. Pour l’instant, les lieux de stockage sont tenus secrets.

Les particularités de ce vaccin de l’Américain Moderna sont une température de stockage moins négative (- 20 degrés au lieu de – 70) et un dosage en ARN messager plus important. Il ne faut pas non plus diluer ce vaccin, contrairement à celui de Pfizer-BioNtech. L’écart entre 2 doses est de 21 jours.

Les hôpitaux servis au départ des hubs pour Pfizer

Pour le vaccin de Pfizer-BioNtech, le personnel des hôpitaux recevra la 1re dose à partir de lundi, plus tôt que planifié. L’organisation de la distribution se fera au départ des "hubs" hospitaliers déterminés lors de la phase de distribution aux maisons de repos et de soins. Au total, 41 hubs existent en Belgique : 19 en Wallonie, 6 à Bruxelles et 26 en Flandre. Le vaccin de Pfizer-BioNtech exige une température de congélation de -70 degrés. Il est conservé dans des congélateurs spéciaux dans ces hubs hospitaliers, puis décongelés sur place, et ensuite transporté jusqu’aux lieux de vaccination.