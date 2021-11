Paul Magnette contre le licenciement pour non-vaccination à partir d'avril, 24 heures à peine après la décision fédérale d'obligation vaccinale pour le personnel soignant

Pour rappel, à partir du 1er janvier, le personnel soignant aura 3 mois pour se faire vacciner, sauf contre-indications médicales extrêmement rares. Durant ces trois mois, le personnel non-vacciné devra se faire tester toutes les 72 heures. En cas de refus, il se verra signifier une suspension temporaire de contrat et basculera en chômage temporaire. Le personnel soignant non vacciné et qui refuse de se faire tester n'aura plus de contact avec un patient. C’était le souhait martelé par le ministre fédéral de la santé, Frank Vandenbroucke, la semaine dernière dans "Jeudi en Prime".

Une nouvelle campagne de sensibilisation sera menée, et le contrôle et la sanction ne démarreront qu’en avril. L’objectif se veut avant tout incitatif. Au cours de cette période de 3 mois de transition, le professionnel des soins de santé qui n’a pas encore fait l’objet d’une vaccination contre le Covid-19 ne pourra donc poursuivre l’exercice de sa profession que s’il dispose d’un certificat de test ou d’un certificat de rétablissement et qu’il prend les mesures de protection requises, telles le port d’un masque et le respect des mesures d’hygiène. En cas de refus, le professionnel aura accès au chômage temporaire jusqu’à la fin mars.