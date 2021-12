Pass vaccinal, rassemblements, télétravail : la France prend de nouvelles mesures contre le coronavirus

Le Premier ministre français Jean Castex a présenté de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus lors d’une conférence de presse à Matignon. Il a par ailleurs écarté des mesures redoutées de couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre et de report de la rentrée scolaire prévue le 3 janvier. Quant au pass vaccinal, il sera d'application dès le 15 janvier.

"Pour freiner le variant Omicron", le Premier a annoncé le retour des jauges, fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur. Ces mesures s'appliqueront "à compter de lundi pour une durée de trois semaines", y compris dans les enceintes sportives.

Concerts, restaurants, télétravail

"Les concerts debout seront interdits, la consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance", a précisé le Premier ministre.

A compter du 3 janvier et pour une durée de trois semaines, la consommation debout sera également interdite dans les cafés et les bars. Le télétravail sera également rendu "obligatoire" quand c’est possible, 3 jours minimum par semaine. Enfin, l’obligation du port du masque sera étendue.

Concernant la vaccination, le délai entre la deuxième dose et la dose de booster est désormais réduit à trois mois.

Un Conseil de défense ainsi qu’un Conseil des ministres étaient convoqués cet après-midi. Si l’objectif était d’adopter le projet de loi instaurant le pass vaccinal dès le 15 janvier, de nouvelles mesures y ont également été étudiées.

Le pass vaccinal

Le pass vaccinal remplacera le pass sanitaire à partir du 15 janvier. A la manière de son prédécesseur, il devra donc être présenté pour l'accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux", notamment ferroviaires.

Comme son nom l'indique, le pass ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif.

Nouvelles règles d'isolement

Le gouvernement va "ajuster" les règles d'isolement pour les personnes testées positives au Covid-19 et leurs "cas contacts", dont la durée sera précisée "d'ici la fin de semaine", a indiqué lundi Jean Castex lors d'une conférence de presse.

"Les caractéristiques d'Omicron", variant du virus en passe de devenir majoritaire, "vont nous conduire, après avis des autorités sanitaires, à ajuster notre doctrine sur la durée d'isolement".

Un cap historique dans la situation sanitaire

Il faut dire qu’avec le variant Omicron, les contaminations s’envolent en France. Plus de 100.000 nouveaux cas ont été enregistrés le jour de Noël, un chiffre inédit depuis le début de la pandémie.

Le nombre de tests pratiqués bat lui aussi des records et le taux d’incidence dépasse les 700 cas pour 100.000 habitants au niveau national.

Face à cette recrudescence, le personnel de santé tirait la sonnette d’alarme ce week-end, appelant notamment à un report de la rentrée scolaire.