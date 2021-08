Pass sanitaire obligatoire en Europe : où est-il demandé ? Comment cela fonctionne ?

Italie, France, et désormais Pays-Bas : la liste des pays où un pass sanitaire sera exigé s’allonge. Ils s’appellent Safe pass, CovidCheck, Coronapas ou Green pass, et seront désormais un sésame obligatoire pour accéder à des lieux publics, culturels, de divertissement ou des événements de masse un peu partout en Europe. C’est une des solutions trouvées par les gouvernements pour endiguer la recrudescence des contaminations et la propagation du variant Delta comme en Italie, ou d’encourager la vaccination de la population comme en France. Si vous devez voyager prochainement, voici tout ce qu’il faut savoir sur les différents pass sanitaires.

Le pass sanitaire, c’est quoi ?

3 images Le certificat sanitaire européen, que la Belgique a commencé à utiliser le 16 juin 2021, est opérationnel dans toute l’Union européenne depuis le 1er juillet. © Kenzo Tribouillard / AFP

Pass obligatoire en Italie dès ce vendredi 6 août

Malgré des manifestations d’opposition aux nouvelles mesures touchant les personnes non vaccinées, le green pass sera introduit en Italie dès le vendredi 6 août. En pratique, il sera obligatoire de présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux fermés comme les bars et restaurants, mais également les piscines, les salles de sport, les musées, les cinémas et les théâtres ainsi que les salles de jeux. En septembre, il sera obligatoire dans les trains, bus et ferries, et pour les enseignants et étudiants universitaires.

Un certificat sanitaire obligatoire pour se rendre aux Pays-Bas

La France impose son pass sanitaire à partir du 9 août, malgré les protestations

Depuis le 21 juillet en France, les plus de 18 ans doivent présenter un pass sanitaire pour avoir accès aux lieux de loisirs et de culture dans des lieux pouvant accueillir 50 personnes comme les musées, salles de cinéma et les parcs d’attractions. Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux À partir du 9 août, il faudra aussi montrer patte blanche pour accéder à d’autres lieux de la vie courante : "Le pass sanitaire s’appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux", avait déclaré le président Emmanuel Macron le 12 juillet. Une allocution lors de laquelle il avait annoncé la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. Une mesure fortement contestée en France, où, pour le troisième week-end consécutif, plus de 200.000 personnes avaient manifesté samedi dernier contre le pass sanitaire.

3 images En France, les restaurateurs devront demander à chaque client de présenter un passeport sanitaire, sous forme digitale ou papier. © Romain Boulanger / Belga

Une politique à géométrie variable

D’autres pays européens sont moins restrictifs, mais imposent tout de même déjà différentes conditions d’accès aux lieux publics. C’est le cas de Chypre, où un safe pass est nécessaire pour accéder à tous les lieux dès lors qu’ils peuvent accueillir plus de 20 personnes y compris les bars et restaurants. C’est le cas également en Irlande, pour accéder aux sacro-saints pubs, et aux restaurants, comme en Grèce. Au Luxembourg, le CovidCheck national permet de déambuler dans certains restaurants et cafés sans masque et distanciation. Mais ce sont les restaurateurs qui ont le loisir de choisir entre le pass sanitaire ou non. Dans ce dernier cas, les clients et le personnel doivent s’astreindre à un protocole sanitaire bien spécifique. ►►► À lire aussi : Déconfinement en France : pour les touristes étrangers hors UE, les autorités mettront à disposition un pass sanitaire dédié

"Coronapas" et certificat d’immunité

Au Portugal, un pass sanitaire est obligatoire pour séjourner dans un hôtel ou faire du sport et pour accéder aux salles intérieures des restaurants, mais seulement le week-end dans les régions les plus touchées. En Autriche, un green pass vous permettra d’avoir accès aux restaurants, hôtels, théâtres, concerts, stade ou gymnases. Le Danemark a été un pionnier dans le domaine. Pas étonnant donc de le voir poursuivre dans cette voie : le Coronapas vous ouvrira les portes des bars, cafés, restaurants, musées et bibliothèques du pays. Il en va de même en Hongrie, où un "certificat d’immunité" sera nécessaire pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre et aux salles de sport.

Exceptions allemandes et espagnoles

En Espagne, destination touristique par excellence, aucun pass n’est nécessaire, mais il existe des exceptions en fonction des régions et du taux d’incidence du virus. C’est le cas également en Allemagne, où ce sont les Länder qui décident de l’accès à des lieux comme les hôtels, les salles de sport, les cinémas ou même les lieux de prostitution.

Le Royaume-Uni : en septembre

Le Royaume-Uni avait levé l’essentiel des dernières restrictions sanitaires au début de mois de juillet, le Premier ministre Boris Johnson appelant les Britanniques à "apprendre à vivre" prudemment avec le coronavirus, comme "avec la grippe". Mais une récente hausse des cas d’infections au coronavirus a poussé le gouvernement à étudier la mise en place d’un pass sanitaire pour le début du mois de septembre, qui concernerait l’accès aux boîtes de nuit et peut-être aux matches de football professionnels. Pas de telles mesures en Suisse, où le pass sanitaire n’est obligatoire que pour les événements de plus de 1000 personnes et aux endroits clos comme les boîtes de nuit.

Et en Belgique ?

Chez nous, il n’est pas encore question d’un pass aux restrictions trop étendues. Par contre, le "Covid Safe Ticket" sera bel et bien nécessaire à partir du 13 août pour les événements extérieurs, et dès le 1er septembre pour les rassemblements intérieurs. Une mesure destinée à faciliter la tenue de grands événements culturels et sportifs au cours de la seconde partie de l’été. Ce pass reprend les mêmes obligations qu’un passeport sanitaire classique (test PCR négatif de maximum 45 heures, vaccination depuis 15 jours ou certificat de rétablissement de la Covid), à la différence près que les tests antigéniques ne pourront pas être utilisés pour obtenir le Covid Safe Ticket.

3 images Pas de pass sanitaire en Belgique, mais un "Covid Safe Ticket" à faire scanner pour accéder aux événements de grande ampleur, comme ici lors du Festival Esperanzah à Floreffe, le 31 juillet. © Nicolas Maeterlinck / Belga