Pas de tolérance zéro pour les grands rassemblements de cet été, annonce Annelies Verlinden

Yves Van Laethem espère pouvoir lever les règles sanitaires d'ici la rentrée - QR le débat -... L’occasion pour le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le covid-19 d’insister sur le rôle crucial que joue la vaccination dans la crise du coronavirus : "La vaccination c’est notre meilleur gardien de but contre le virus. Et d’ici à la rentrée, on aura planté des milliers de doses de vaccins en plus dans les épaules des Belges. Donc on aura une solide défense. "Et si cette défense est efficace et que les chiffres continuent de baisser, les règles sanitaires pourraient être levées dès la rentrée scolaire selon l’expert : "On devra apprendre à vivre avec ce virus, on l’a assez galvaudé. Ce virus va marquer comme d’autres virus notre existence. Il y aura des petits dégâts collatéraux qu’on espère les plus faibles possibles."