Origine du Covid-19: faut-il sanctionner les marchés d’animaux sauvages?

"Ensuite les chercheurs ont essayé de découvrir le chemin de transmission possible. Après analyse, il apparaît que le pangolin serait ce qu’on appelle un hôte intermédiaire probable". Le pangolin est un petit mammifère à écailles menacé d’extinction. Sa chair délicate est très prisée par des gourmets chinois et vietnamiens, tout comme le sont leurs écailles, leurs os et leurs organes par la médecine traditionnelle asiatique.

Fin février, 2020, la Chine a annoncé interdire "complètement" et immédiatement le commerce et la consommation d’animaux sauvages, puisque la pratique était désormais fortement suspectée dans la propagation du nouveau coronavirus.

Ces marchés d’animaux sont "un cocktail explosif"

Les marchés d’animaux sauvages et domestiques existent partout dans le monde. Mais en Asie, "La particularité, c’est que les espèces sur les marchés sont nombreuses et variées. C’est ancré culturellement, il y a un goût pour cela. Dans ces marchés, il y a donc un mélange qui favorise des événements comme l’émergence du Covid-19" explique la Professeure de géographie médicale de l’UCLouvain Sophie Vanwambeke. "La Chine, en outre, se distingue par le gigantisme de sa taille et de sa population. Par cet aspect "volume, c’est donc un territoire particulièrement à risque par rapport à d’autres régions dans le monde."

De plus, selon la Professeure, les Asiatiques ont une "préférence pour la viande qui vient d’un animal récemment abattu : quelques heures ou quelques minutes avant l’achat. Les animaux sont vivants dans le marché jusqu’au dernier moment. Cela favorise la circulation des pathogènes."

Mais ces marchés ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Aujourd’hui, les activités humaines donnent de plus en plus la possibilité aux virus de se multiplier : "Quand on empiète sur les milieux naturels pour l’agriculture et l’urbanisation, quand on place des élevages sur les routes des oiseaux migrateurs, ou quand on se promène dans des forêts, ce sont toutes des activités humaines qui ont pour résultat d’interférer avec le fonctionnement des écosystèmes". Conséquence, dans certains cas, les virus trouvent un chemin pour migrer vers une espèce domestique ou vers l’humaine. C’est un processus normal de multiplication, mais qui est aggravé par un phénomène global d’empiétement de l’humain sur les zones naturelles selon la Professeure Vanwambeke. "Dans la plupart des régions d’Europe, il y a des humains partout. C’est pour cela notamment que la grippe aviaire est très c’est surveillée et qu’il y a beaucoup de recherches sur les maladies à tiques." Dans d’autres régions du monde, le cocktail est plus néfaste encore : changements environnementaux, biodiversité abondante, empiétements importants. "C’est ce qui provoque des événements comme ceux du SRAS et du Covid-19. Pour Ebola par exemple, dans l’Afrique de l’Ouest, le cocktail était très mauvais : circonstances sanitaires et politiques difficiles, couplées avec la consommation de viande de brousse."