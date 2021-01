On ne parle plus que de vaccins... mais où en sont les traitements contre le Covid-19 aujourd’hui ?

Ces derniers jours, les commentateurs scientifiques se sont emballés sur Twitter sur le fait que le professeur Raoult aurait fait marche arrière, et reconnu que l’hydroxychloroquine n’était pas efficace. La réponse est plus nuancée.

L’hydroxychloroquine a déchaîné les passions. A en perdre la raison. Les publications sont nombreuses et il n’est pas possible ici d’en faire la revue. Toujours est-il que ce médicament est maintenant aux oubliettes en Belgique. Notre pays a abandonné ce traitement. Depuis fin juin déjà, l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) a arrêté tous les essais cliniques à base de cette molécule.

L’équipe du professeur Raoult a publié le 4 janvier une lettre revenant sur l’étude parue initialement en mars 2020 , à propos de l’efficacité de la molécule. Elle a réanalysé ses données sur le petit nombre de patients enrôlés dans l’étude (42) et a ajouté, en plus de la charge virale, des indicateurs comme le besoin d’oxygène, le transfert en unité de soins intensifs, le décès ou la durée de séjour à l’hôpital.

Elle conclut qu’il n’y a "aucune différence dans la proportion de patients positifs au test PCR parmi ceux ayant reçu une dose d’ivermectine dans les 72 heures suivant l’apparition de fièvre ou de toux". Cependant, les chercheurs ont constaté une réduction marquée de symptômes comme la perte ou baisse de l’odorat, la toux et une tendance à réduire la charge virale qui justifie une évaluation dans des essais plus importants.

Cependant, les études sur l’ivermectine sont encore en cours. Une récente publication à propos d’un essai pilote espagnol (Clinique universitaire de Navarre et Bacelona Institute for Global Health) réalisé en double aveugle, randomisé, contrôlé par placebo sur deux petits groupes de patients atteints de COVID-19 non sévère et sans facteur de risque de maladie compliquée, est nuancée.

Les études montrant un avantage à ce médicament "ont rapporté un délai plus court de résolution des manifestations de la maladie attribuées au COVID-19, une réduction plus importante des marqueurs inflammatoires, un plus court délai de clairance virale, ou un taux de mortalité plus faibles chez les patients ayant reçu de l’ivermectine que chez les patients ayant reçu des médicaments de comparaison ou un placebo. […]". Cependant, conclut la NIH, "la plupart des études rapportées à ce jour contenaient des informations incomplètes et des limites méthodologiques importantes, ce qui rend difficile l’exclusion des causes courantes de biais", qu’il s’agisse de la taille de l’échantillon, de l’ajout de médicaments concomitants, ou d’utilisation de diverses doses et schémas d’ivermectine.

Le comité scientifique " a déterminé qu’il n’y a actuellement pas suffisamment de données pour recommander ou non l’utilisation de l’ivermectine pour le traitement du COVID-19. Les résultats d’essais cliniques suffisamment puissants, bien conçus et bien conduits sont nécessaires pour fournir des orientations plus spécifiques et fondées sur des preuves sur le rôle de l’ivermectine dans le traitement du COVID-19."

La vitamine D

Egalement objet d’innombrables études, la vitamine D retient de plus en plus l’attention. Voilà maintenant que 73 experts francophones et 6 sociétés savantes françaises appellent à donner un supplément en vitamine D à l’ensemble de nos voisins français comme élément protecteur contre le COVID-19.

Comme le rapporte France inter, ces experts ne prétendent pas que la vitamine D empêchera les décès, mais ils estiment nécessaire de fournir ce qui pourrait être une "arme de plus face au Covid", comme le rapporte à nos confrères Cédric Annweiler, chef du service de gériatrie au CHU d’Angers, à l’origine de l’appel.

Nicolas Dauby, spécialiste en maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre et chercheur FNRS, est circonspect : "La vitamine D, on pourrait trouver une association avec elle dans pratiquement toutes les pathologies…", dit-il en arborant un sourire en coin. "Il y a beaucoup d’études qui montrent une relation entre la carence en vitamines D et le COVID-19 sévère, mais à chaque fois, il y a des potentiels biais qui sont par exemple le niveau socio-économique, la couleur de la peau, le fait de faire partie d’une minorité, … Et à chaque fois qu’on donne de la vitamine D aux gens, dans d’autres pathologies, comme pour la tuberculose, on se rend compte qu’il n’y a pas d’effet. On pensait qu’il y avait un rôle de la carence de la vitamine D pour la tuberculose (avec les sanatoriums), et quand on a commencé à donner des suppléments, on voyait qu’il n’y avait pas d’effet. IL y a une étude australienne qui est sortie récemment, sur des milliers de personnes, et qui montre que la supplémentation en vitamine D n’a pas d’impact sur les affections respiratoires.

Pour Nicolas Dauby, il faut donc en rester aux recommandations de base pour la vitamine D, émises par le Conseil supérieur de la santé, et que les médecins généralistes doivent suivre.

Pourquoi tant de violence, si c’était l’évidence ?

La polémique sur les traitements précoces dont l’hydroxychloroquine a été présentée comme le premier, n’est cependant pas morte illico presto et elle a revêtu des accents violents. Agressions verbales ou menaces physiques de chercheurs démentant l’efficacité de l’hydroxychloroquine, règlements de comptes entre croyants et partisans d’une méthode scientifique, tout se passe comme si l’émotion et le populisme avaient pris le dessus sur la raison.

Le 13 novembre, dernier, une équipe de chercheurs franco-suisses, composée notamment de Nathan Peiffer-Smadja, Mathieu Rebeaud et Thibault Fiolet, a rapporté ces agressions à la revue The Lancet, après avoir publié une méta analyse concluant à l’absence d’effet significatif de l’hydroxychloroquine sur la mortalité. Cette analyse incluait 11.932 participants traités par hydroxychloroquine, 8081 par hydroxychloroquine et azithromycine et 12.930 patients dans un groupe témoin.

Comme ils l’expliquent, "plusieurs auteurs de cet ouvrage ont subi une violente campagne de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, recevant des centaines d’insultes, de messages xénophobes, d’appels téléphoniques anonymes et d’intimidation, y compris des menaces de mort. Ces actions se sont accompagnées du partage public des coordonnées, y compris l’adresse postale des auteurs, sur des groupes Facebook de centaines de milliers de membres."

Pour conclure : Tout le monde aimerait, mais…

Si un traitement était validé scientifiquement, pourquoi donc les infectiologues s’en passeraient-ils ? Et pourquoi l’émotion et la violence prennent-elles le dessus sur la raison ? Dans ce débat, ce n’est plus tant de l’efficacité qu’on discute, mais malheureusement souvent de croyances, mêlées de biais de confirmation, qui font que les croyants ne lisent que ce qui conforte leurs convictions.

Tous les médecins aimeraient trouver une molécule qui évite les hospitalisations et les complications chez les malades atteints de COVID-19. Cependant, à ce jour, les plus cliniciens spécialistes de la maladie estiment qu’aucun n’a prouvé son efficacité.

Jean-Christophe Goffard, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Erasme : "On serait tous très heureux d’avoir des traitements efficaces dès les phases précoces de la maladie, pour éviter les hospitalisations, ce serait une solution assez élégante, mais malheureusement, on a aucune démonstration d’une efficacité des différents traitements qui ont été soit réellement essayés dans des phases précoces, comme l’hydroxychloroquine, soit pour lesquels on a quelques petits essais qui ont été faits mais qui n’ont pas été convaincants tels que l’ivermectine. Ce n’est pas pour autant qu’il faut abandonner, on a besoin de les développer, et la recherche continue à tous les niveaux, aussi bien pour recycler des médicaments existants, que pour développer des médicaments innovants."

Aujourd'hui, les patients COVID-19 hospitalisés et ayant besoin d'oxygène sont traités par dexaméthasone. C'est le seul traitement ayant fait preuve d'une efficacité pour ce type de patients. Aucun traitement prophylactique ou précoce n'est recommandé, tant que des études complémentaires n'en ont pas prouvé l'efficacité.