Obligation vaccinale des soignants: la CNE va déposer un préavis de grève

La CNE a annoncé mardi qu'elle couvrirait par un préavis de grève "toute action collective qui se déclenchera dans les institutions de soins" pour protester contre les modalités de l'obligation vaccinale du personnel soignant.

Le gouvernement réuni en comité restreint s'est accordé lundi soir sur l'obligation vaccinale du personnel soignant. Entre le 1er janvier et le 31 mars, les professionnels de la santé devront être vaccinés ou attester d'un test PCR négatif de moins de 72 heures, réalisé à leur frais. Faute de quoi, ils seront mis au chômage temporaire corona. À partir du 1er avril, les personnes non vaccinées seront licenciées et auront droit au chômage classique. Le texte de cet accord doit encore passer au conseil des ministres vendredi et être soumis au Conseil d'État.

Ces modalités et surtout les sanctions en cas de refus de vaccination offusquent les syndicats.