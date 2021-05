Non, les flamands ne paieront pas plus pour la vaccination des francophones

Selon un rapport de l’Inspection Flamande des Finances, la vaccination Covid-19 serait plus coûteuse à Bruxelles et en Wallonie qu’en Flandre. D’après les chiffres qu’elle avance, le vaccin coûterait plus cher côté francophone que côté flamand. Et au nord du pays, le député flamand Lorin Parys (N-VA) craint que les flamands ne doivent payer pour les autres et l’a fait savoir via un tweet. Pourtant, si la vaccination est effectivement plus coûteuse à Bruxelles et en Wallonie, les contribuables flamands ne devraient pas avoir à mettre la main au portefeuille pour la vaccination des francophones.

►►► Cet article n’est pas un article comme les autres, il fait partie du projet de fact-checking "Faky". Pour en savoir plus sur Faky et le travail de fact-checking à la RTBF, cliquez ici.

Dans une publication Twitter, le vice-président de la N-VA indique : "La Flandre a une campagne de vaccination meilleure et moins chère. Le contribuable flamand ne doit pas payer deux fois la facture". Sous cette déclaration, une capture d’un article publié ce mardi 18 mai au matin dans le Standaard qui titre sur les coûts plus élevés de la vaccination en Wallonie et à Bruxelles qu’en Flandre et la frustration que cela engendre.