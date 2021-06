Ne dites plus "britannique" mais alpha : l’OMS rebaptise les variants du SARS-CoV-2, jugés trop stigmatisants

L’ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, ne s’est jamais gêné pour insister sur l’origine du virus dans ses déclarations et ses tweets en majuscules dès le 16 mars 2020, appelant le SARS-CoV-2 le "virus chinois, au plus fort des tensions avec la Chine. Quand il n’appelait pas le coronavirus "grippe Kung".

Les attaques n’ont pas été qualifiées de racistes mais elles ont fragilisé un peu plus une communauté aux aguets depuis que le virus a fait son apparition dans la province de Wuhan. Les propos racistes et les attaques se sont aussi répandus sur les réseaux sociaux.

L’OMS s’en réfère donc à la sagesse, ou plutôt à l’alphabet grec, pour éviter tout emballement nauséabond. Les variants (formes du virus avec une combinaison inédite de mutations) portent désormais le nom d’une lettre grecque.

Les noms scientifiques continuent d’exister car ils fournissent des données utiles aux experts, mais, précise l’OMS dans un communiqué, "L’organisation ne les utilisera plus dans sa communication quotidienne et elle encourage vivement les autorités nationales, les médias et autres à adopter les nouveaux noms".

Ainsi le variant B.1.17 ou 501.V1 a été baptisé Alpha. La première lettre de l’alphabet grec a été attribuée au variant identifié pour la première fois au Royaume Uni et jusqu’ici appelé britannique, devenu très largement majoritaire en Belgique.

Ce variant est plus contagieux que la souche chinoise du SARS-CoV-2. Quant à sa dangerosité, toutes les études n’arrivent pas au même résultat. Selon deux études menées au Royaume Uni, parues dans le British Medical Journal et dans Nature, le taux de mortalité est légèrement plus important en comparaison avec les souches existantes. D’autres études indiquent, elles, que le virus n’est pas plus dangereux mais que sa charge virale est plus importante.