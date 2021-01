Nathan Clumeck (ULB) : "Avec les variants du virus, il faut passer en vaccination d'urgence"

Nathan Clumeck est professeur en maladies infectieuses à l’ULB et au CHU Saint-Pierre. A ce titre, il nous donne son avis sur la gestion actuelle du coronavirus, à commencer par la vaccination.

" Les variants, surtout le variant brésilien, sont de mauvaises nouvelles, et l’épidémie explose dans certains pays d’Europe. Il faut passer en mode urgence avec la vaccination. Cela veut dire clarifier les priorités. La stratégie peut être améliorée. On est en pénurie de doses. Il faut se demander s’il faut garder en réserve la deuxième dose de vaccin. Ma réponse est non. Bien sûr, on revoit le protocole. Mais on n’est pas dans une situation normale. C’est ça l’état d’urgence. Ensuite, ceux qui ont déjà été touchés par le virus et qui ont des anticorps ne devraient pas être vaccinés tout de suite et attendre un petit peu. Il existe des tests de séroprévalence très facilement disponibles. "

Mais pour lui, malgré cette campagne de vaccination accrue à travers le monde, le virus ne va pas être éradiqué pour autant. " Le virus ne va pas disparaître avec les vaccinations. On va se retrouver dans un état d’endémicité. Il va continuer à circuler. Alors, tant que nous n’aurons pas atteint des chiffres, qui ont par ailleurs été définis de manière arbitraire, allons-nous continuer à garder tout fermé ? ", se questionne Nathan Clumeck, dubitatif quant à la situation actuelle.

Les secteurs qui souffrent

Notamment au regard du domaine de la culture, qui est selon lui laissée pour compte, à tort. " Nous savons d’ailleurs que de nombreuses salles de spectacle ont mis en place des mesures drastiques. Changer de masque lorsque l’on arrive dans la salle, rentrer avec des flux différents, garder un espace de trois mètres entre les personnes, et appliquer une jauge qui permet de ne pas dépasser un certain nombre de personnes en fonction du volume, avec également une ventilation avec filtre… Et malgré tout, qu’est-ce qu’on nous dit, aujourd’hui ? Non, pas de spectacle ", déplore-t-il.

Mais malgré tout, pour ce professeur en maladies infectieuses, il existe des solutions pour certains secteurs en détresse. " Et pour, par exemple, l’horeca, on peut imaginer des investissements au niveau local. Pour chaque restaurant, en fonction d’une visite d’un architecte, d’un ingénieur, sur les mesures qu’il faut prendre, avec les mesures de la qualité de l’air. De telle sorte que l’on puisse aller manger au restaurant sans risquer de se faire infecter. Et je pense que la ville de Bruxelles va prendre une initiative pour aller dans ce sens-là."