Monsieur le ministre, vous mettez la population en danger

Monsieur Pieter De Crem, parmi vos nombreuses fonctions, vous êtes responsable de l’ordre public et de la prévention, mais aussi de la gestion des crises et du secours à la population. C’est plus particulièrement sur ce dernier point que nous souhaitons vous interpeller.

Vous avez demandé aux gouverneurs de province de rappeler à l’ordre les bourgmestres qui ont pris ces dernières semaines des ordonnances imposant le port du masque obligatoire dans l’espace public.

"Take Care of Care" rappelle que ce point particulier a été discuté avec la Première ministre et que, dans un communiqué commun, il a été clairement stipulé que "porter un masque est une protection supplémentaire et justifie qu’une communication claire et une campagne de sensibilisation – 'Je te protège, tu me protèges' – soient réalisées très rapidement".

"Masque citoyen"

De nombreux experts belges et internationaux recommandent le port du masque dans l’espace public : ceci est un acte citoyen et solidaire !

En effet, le "masque citoyen" porté par chacun vise à diminuer la transmission du virus par des porteurs asymptomatiques ou faiblement symptomatiques. Par ailleurs, les recommandations de distanciation sont insuffisantes dès lors qu’il est établi que la dispersion du virus par voie aérienne peut se faire au-delà de deux mètres.

Les portes d’entrée du virus dans l’organisme étant le nez et la bouche, le port du masque dans l’espace public empêche la personne contaminée de disséminer le virus, et protège la personne saine d’en être atteint.

Au moment du déconfinement, la population a besoin de messages clairs, or votre intervention récente crée une fois de plus la confusion et risque d’exposer la population à la transmission du Covid-19. La résurgence d’un deuxième pic d’épidémie, comparable à celui dont on peine à sortir, aurait des effets potentiellement catastrophiques pour les hôpitaux, les maisons de repos et de soins et la santé de la population.

Inopportun et dangereux

Votre intervention auprès des bourgmestres – qui avaient à juste titre souhaité que la population dont ils sont responsables porte le masque dans l’espace public – est non seulement inopportune mais dangereuse.

Inopportune, car en porte-à-faux avec le communiqué de presse du gouvernement dont la Première ministre est le porte-voix. Dangereuse, car interdire le port du masque obligatoire dans l’espace public est de nature à augmenter la transmission de la maladie… et donc d’entraîner le décès de citoyens que vous êtes censé protéger.

En effet, dans le cadre des mesures à implémenter pour organiser un déconfinement sécurisé, des simulations réalisées par des chercheurs experts en épidémiologie démontrent que rendre le port du masque obligatoire dans l’espace public de manière complémentaire à un testing généralisé serait de nature à diminuer jusqu’à plus de 1000 le nombre de nouvelles infections chaque mois (journal Le Soir du 21 avril 2020).

"Take Care of Care" vous presse d’annuler sans délai votre courrier du 15 mai, car le port du masque dans l’espace public est un acte citoyen de salubrité publique dont votre fonction vous rend responsable.

Au nom de Take Care of Care :

Boris Bastens, Médecin (Liège) ; Luc Lasser, Geneesheer (Brussel) ; Béatrice Gulbis, Médecin (Bruxelles) ; Elie Cogan, Médecin (Bruxelles) ; Alexandre Clotuche, Médecin (Oupeye) ; Jean-François André, Médecin (Liège) ; Philippe Langlet, Médecin (Bruxelles) ; Denis Brisbois, Médecin (Liège) ; Marie-Eve Janssen, Médecin, (Liège) ; Nicolas Charrette, Médecin (Charleroi) ; Nicole Botembe, Médecin, (Libramont) ; Thierry Lemineur, Médecin (Liège) ; Frédéric Cotton, Médecin (Bruxelles).