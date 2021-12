Masque dès 6 ans, y compris en classe, écoles fermées le 20 décembre, l'HoReCa épargné, la culture bousculée: les mesures du Codeco de ce 3 décembre

Du masque obligatoire dès l'âge de six ans, y compris en classe à l'interdiction des évènements en intérieur de plus de 200 personnes en passant par la fermeture des établissements scolaires du fondamental à partir du 20 décembre et le statu quo pour l'HoReCa, ces mesures entreront en vigueur dès ce samedi 4 décembre hormis pour les évènements en intérieur de plus de 200 personnes, interdits à partir de ce lundi 6 décembre.

Première mesure annoncée par Alexander De Croo, le port du masque obligatoire dès l'âge de 6 ans. Une décision justifiée par le fait que cette catégorie d'âge, est de plus en plus contaminée et impacte donc les parents par la suite. Un port du masque en vigueur dès 6 ans également dans les classes. Classes qui pourront être fermées à partir de deux contaminations et qui devront disposer d'un appareil de mesure du CO2. Autre décision actée, la fermeture des écoles de l'enseignement maternel et primaire à partir du 20 décembre.

Concernant l'enseignement secondaire, il sera organisé de manière hybride dès ce lundi 6 décembre. Les examens se tiendront par contre en présentiel. Pas de retour en code orange pour l'enseignement supérieur, ce seront des recommandations aux ministres de l’enseignement supérieur qui proposeront des mesures si nécessaire en concertation avec les établissements.

L’enseignement artistique à horaire réduit suit les mêmes règles que celles applicables à l’enseignement primaire et secondaire. Un enseignement en présentiel sera organisé pour les élèves les plus vulnérables, certainement dans l’enseignement spécialisé. Les ministres de l’Enseignement en détermineront les modalités.