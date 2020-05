Marie-Henriette, victorieuse du Covid à 106 ans !

Avec ces chiffres, nous le voyons depuis le début, les personnes âgées sont les plus touchées par ce coronavirus. Certaines se sont accrochées, ont lutté contre la maladie et l'ont vaincue. Comme Marie-Henriette De Jongh, 106 ans. Cette Belge est parmi les malades les plus âgées à être guérie du Covid-19.

Avec ses 106 ans, Marie-Henriette Dejonghe fait partie du public dit "à risque", elle a d’ailleurs contracté le coronavirus il y a quelques semaines, et pourtant elle se porte aujourd’hui comme un charme. La doyenne de Woluwé-St-Lambert vient d’être testée dans la maison de repos où elle réside et le résultat est négatif. Marie-Henriette peut donc à nouveau sortir de sa chambre. C’est dans le hall d’accueil que nous l’avons rencontrée, entourée d’un personnel soulagé et d’autres pensionnaires admiratifs.

Malade mais pas hospitalisée

"Vous transpirez, vous devez avoir chaud là-dessous, retirez-le !" Eh non Marie-Henriette, nous ne pouvons pas ôter ce masque qui nous cache le visage et qui a pour but de vous protéger autant que nous. Marie-Henriette est née en 1913, elle a connu les deux guerres mondiales mais celle qu’elle vient de remporter est la seule qui compte pour elle. "C’est la doyenne de notre maison de repos, explique Olivier Huberty, le directeur de la résidence "Les Azalées" à Woluwé-st-Lambert. Il y a un mois, elle a été testée positive au coronavirus mais elle vient de subir un deuxième test et il est négatif, Marie-Henriette est guérie. Nous sommes soulagés, même si son état n’a jamais été alarmant. Elle a manifesté plusieurs symptômes mais elle n’a pas été hospitalisée, d’ailleurs à ce moment-là on déconseillait d’hospitaliser les résidents de maisons de repos." Pour Elena Ursachi, l’infirmière en chef de la résidence, "c’est un formidable message d’espoir. C’est la preuve qu’on peut être touchée par le covid et s’en remettre. D’autres résidents n’ont pas eu cette chance, nous avons déploré des victimes comme la plupart des maisons de repos mais Marie-Henriette est une personne volontaire. "Le kiné de l’institution renchérit : "elle marche étonnamment bien pour son âge. J’ai rarement vu des personnes de 106 ans déambuler comme elle. Je lui dis souvent qu’elle ment sur son âge, ce qui la fait rire !".

Les fleurs, un médicament comme un autre

Née en novembre 1913, Marie-Henriette est bien sûr la doyenne de sa maison de repos, et même de sa commune Woluwé st-Lambert. Un titre dont elle ne tire aucune fierté. "J’ai 106 ans, je suis la plus ancienne de Woluwé-St-Lambert, mais sans doute pas de la Belgique, il y en a sans doute d’autres, il ne faut pas exagérer !" Sa guérison a été célébrée par le personnel des Azalées, Marie-Henriette a reçu plusieurs bouquets de fleurs. Un geste qui a son importance, souligne une infirmière, elle en a reçu à plusieurs reprises durant sa maladie, histoire de soigner son moral. C’était une manière de compenser l’absence des visites, car on sait que des personnes âgées baissent parfois les bras, faute d’être en contact avec leurs proches. On parle de glissement." Et quand on demande à Marie-Henriette quelle est sa fleur préférée, elle désigne sans hésiter "la rose, l’important c’est la rose…" Heureusement, notre centenaire pourra bientôt recevoir la visite de sa fille grâce au dispositif installé dans la maison de repos, à savoir une sorte de parloir avec une paroi en plexiglas pour protéger les résidents. Pour Marie-Henriette, il faudra crier fort, ses oreilles sont un peu fatiguées, mais le plexi permettra sans doute de laisser tomber le masque et cela permettra de lire sur les lèvres. En attendant, elle retrouve doucement la compagnie des autres pensionnaires. Jeanine par exemple s’extasie : "vous êtes restée si belle, si élégante, j’espère être comme vous si j’atteins un jour votre âge mais ce sera dans 20 ans !"



Son secret de longévité ? "Garder le sourire, ne pas râler"

Marie-Henriette a donc traversé le 20e siècle, connaissant deux guerres mondiales et assistant à de multiples révolutions, notamment technologiques. Mais quand on lui demande quels souvenirs elle garde de sa vie, ce ne sont pas les affaires du monde qui lui viennent à l’esprit mais la vie de famille. "J’ai beaucoup voyagé avec mon mari, on est allé en Espagne, en Afrique du Sud. Sinon, j’ai eu une belle vie, j’étais bien dans la maison que nous avons construite. Aujourd’hui, je vis comme tout le monde ici, je regarde la télévision, j’essaye de me distraire…" Et si on lui demande sa réaction face à la pandémie et au virus qui l’a atteinte, elle ne tremble pas : "Je n’ai pas peur, j’ai été malade mais pas trop et aujourd’hui je vais bien." Une sérénité, une modestie qui lui tient lieu de règle de vie : "le secret de ma longévité ? Rester contente, ne pas rouspéter, être de bonne humeur, c’est le plus important selon moi." Marie-Henriette aura 107 ans en novembre. Pourra-t-on lui souhaiter son anniversaire sans masque et sans distance de sécurité ? Tout le monde autour d’elle l’espère mais personne ne peut le jurer.