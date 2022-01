Manifestation contre les mesures sanitaires à Bruxelles : "Nous reprenons notre liberté", affirme l'une des organisatrices

"Nous avons gentiment tendu la main et demandé qu'on nous rende notre liberté. Aujourd'hui, en ce début d'année, nous la reprenons nous-mêmes", a affirmé Sarah Melis, l'une des organisatrices de la manifestation contre les mesures sanitaires qui a eu lieu ce dimanche à Bruxelles.

"On aurait pu penser que les politiciens auraient pris acte d'une manifestation de cette ampleur, mais on a juste craché sur nous. Bien que de plus en plus de scientifiques disent que la société peut s'ouvrir à nouveau, on opte pour plus de répression et de restrictions de libertés", a-t-elle ajouté.

Cette dernière a rappelé les demandes des manifestants: "Premièrement, des investissements structurels dans les soins de santé. Jamais plus un pays ne devrait restreindre les libertés de sa population parce que des économies ont été réalisées dans le secteur de la santé. Deuxièmement, le démantèlement du groupe d'experts qui se sont trompés d'innombrables fois dans leur approche et qui ne sont guère plus que des chiens de compagnie de l'industrie pharmaceutique. À la place, embauchez des scientifiques honnêtes", a-t-elle indiqué en appelant à un remplacement complet des membres du Gems.

Enfin, "arrêtons la stigmatisation et la polarisation constante entre jeunes et vieux, entre vaccinés et non vaccinés. Monsieur De Croo, présentez vos excuses à la population pour la mauvaise gestion et pour votre gouvernement tyrannique", a conclu Sarah Melis.