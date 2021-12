Manifestation à Bruxelles contre les mesures sanitaires: un groupe de casseurs s'en est pris à la police

La manifestation contre les mesures sanitaires a débuté ce dimanche dès 13 heures à Bruxelles. Intitulé "Marche pour la liberté – Acte 3", ce rassemblement a démarré de la Gare du Nord et se dirige vers le parc du Cinquantenaire. 3500 personnes auraient rejoint la marche, selon un décompte de la police bruxelloise. Mais du côté des organisateurs, le décompte diffère : ils seraient 50.000. Selon nos équipes sur place, en revanche, il y aurait au moins 15.000 personnes. Au total, la police confirme avoir procédé à 13 interpellations.

Vers 16h15, un petit groupe de casseurs s'en est pris à la police, lui lançant des pétards, des branches, des pavés et des bouteilles en verre. La police a répliqué avec du gaz lacrymogène, sans parvenir à calmer les esprits.

Mercredi, le collectif Belgium United for Freedom, en tant qu'organisateur, avait pourtant appelé les participants et participantes à conserver le caractère citoyen, pacifique et neutre voulu pour l'événement. Il s'était en outre distancié des groupuscules extrémistes identifiés dans les rangs des manifestants lors des deux premiers actes et des casseurs.