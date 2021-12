Manifestation à Bruxelles contre les mesures sanitaires : 55 interpellations après des débordements entre des casseurs et la police

Au cours de cette manifestation, un journaliste de la RTBF a été agressé physiquement par du spray au visage et par plusieurs manifestants. La RTBF condamne fermement cette agression, portera plainte et demande le respect de ses équipes de reportage ainsi que le respect de la totale liberté d'information.

Vers 16h15, un petit groupe de casseurs s'en est pris à la police, lui lançant des pétards, des branches, des pavés et des bouteilles en verre. La police a répliqué avec du gaz lacrymogène, repoussant à l'aide d'un important dispositif les émeutiers comme les autres marcheurs et marcheuses vers le parc du Cinquantenaire. Avec l'aide de la police montée, tous les participants ont été menés vers l'avenue de Tervuren.

La manifestation contre les mesures sanitaires a débuté ce dimanche dès 13 heures à Bruxelles. Intitulé "Marche pour la liberté – Acte 3", ce rassemblement a démarré de la Gare du Nord et s'est dirigée vers le parc du Cinquantenaire. 3500 personnes auraient rejoint la marche, selon un décompte de la police bruxelloise. Mais du côté des organisateurs, le décompte diffère : ils seraient 37.000. Selon nos équipes sur place, en revanche, il y aurait au moins 15.000 personnes. Au total, la police confirme avoir procédé à 55 interpellations. Il s'agit de 48 arrestations administrative et sept arrestations judiciaires.

***PETIT INTERTITRE : Manifestation anti-mesures sanitaires / échauffourées et agression -...

***PETIT INTERTITRE : Manifestation anti-mesures sanitaires / échauffourées et agression -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé 19h30 - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Mercredi, le collectif Belgium United for Freedom, en tant qu'organisateur, avait pourtant appelé les participants et participantes à conserver le caractère citoyen, pacifique et neutre voulu pour l'événement. Il s'était en outre distancié des groupuscules extrémistes identifiés dans les rangs des manifestants lors des deux premiers actes et des casseurs.

Les manifestants se sont réunis notamment contre l’obligation vaccinale du personnel soignant et contre le Covid Safe Ticket (CST). Ils dénoncent les restrictions sanitaires imposées aux citoyens depuis le début de la pandémie.

Comme en novembre et début décembre, des pompiers ont pris la tête du cortège pour s'ériger contre une obligation vaccinale.

Pour Belgium United for Freedom, ce n'est pas la vaccination contre le Covid-19 qui pose problème, mais bien son caractère obligatoire pour le personnel des soins de santé.

"Le CST aussi bafoue nos droits et libertés", avait déclaré mercredi son porte-parole, Sarkis Simonjan, remarquant que les personnes vaccinées obtiennent un CST qui leur permet d'accéder à différents lieux, alors que cela ne garantit pas qu'ils sont protégés contre une contamination.

Un "débat citoyen"

Belgium United for Freedom demande à être entendu par le gouvernement et appelle celui-ci à mettre en œuvre un "débat citoyen", où les citoyens pourront exprimer leur mécontentement et leurs revendications. Le collectif laisse toutefois à l'appréciation des autorités les modalités de la consultation populaire réclamée.

"Nous comprenons que la pandémie prévaut et que l'ennemi, c'est le virus", a pointé Sarkis Simonjan au départ de cette troisième manifestation.

►►► À lire aussi : Coronavirus: quand faire le booster ? Comment s'inscrire ? Pourquoi ai-je reçu un vaccin différent ?

"Mais un débat doit être rendu possible sur la manière dont nous combattons ce virus. Avec les mesures en vigueur actuellement, le monde politique crée de la division, de la discrimination et de la paranoïa. Nous avons quelques idées et propositions mais, pour cela, le politique doit d'abord nous écouter. Nous descendrons dans la rue aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'on nous écoute", a-t-il conclu.