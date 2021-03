Les tests rapides antigéniques sont sous-utilisés en Belgique : une étude montre pourtant que leur utilisation appropriée serait très utile

Les tests antigéniques rapides, s’ils sont bien compris et utilisés de façon appropriée, sont un complément très utile aux tests PCR réalisés en laboratoire, qui permettrait de détecter plus vite les personnes à haute charge virale et d’économiser quantité de tests en laboratoires.

Cet article du journal The Lancet est éclairant à ce sujet. Il répond à l’objection souvent avancée : "Oui, mais ne sont-ils pas moins fiables ? Et les faux positifs ? Et les faux négatifs ?"

Ces tests de détection rapide se présentent comme un test de grossesse et livrent un résultat en 15 à 30 minutes. Ils détectent la présence de l’antigène du SARS-CoV-2 dans la cloison naso-pharyngée. La Belgique les a autorisés et des expériences pilotes ont été lancées en décembre dans des centres de testing et chez des médecins généralistes. Ils doivent être réalisés par du personnel médical et ne peuvent se pratiquer en autonomie par le patient lui-même. En effet, les autotests restent interdits chez nous.

Peu d’engouement

Mais en dehors de ces expériences pilotes, les tests de détection rapide d’antigènes n’ont pas connu un grand engouement en Belgique. Pourtant, d’autres pays y ont massivement recours. La firme américaine Abbott a par exemple vendu 50 millions de ces tests en Europe, principalement aux Pays-Bas, en Allemagne, et dans des pays du sud comme l’Espagne ou l’Italie.

En revanche, elle n’en a vendu que 100.000 à l’Etat fédéral, en novembre, pour le projet pilote évoqué ci-dessus. La Flandre, en revanche, en a acheté 500.000 afin de les utiliser dans des écoles, des administrations et sur des lieux de travail. La Wallonie, elle, a misé sur les tests salivaires (méthode de prélèvement plus confortable), très utiles, mais qui présentent toujours le désavantage du délai d’analyse par PCR en laboratoire.

Abbott a aussi reçu des commandes d’entreprises privées en Belgique, pour tester leur personnel. C’est le cas d’un grand groupe automobile qui produit chez nous. Il s’agit de sociétés qui ont un médecin du travail à demeure et qui réalisent ces tests dans leur cellule médicale.

Y a-t-il une gêne belge… pour l’antigène ?

Les laboratoires ont aujourd’hui acquis une grande capacité de testing en Belgique. Le test PCR est le plus sensible, et le plus fiable, car il amplifie par cycles la détection du virus. Il présente cependant un handicap : il faut au moins 2 heures, mais parfois plusieurs jours, pour obtenir les résultats. La personne qui est en attente ne respecte pas toujours la quarantaine exigée.

"Aucun test n’est parfait", conclut l’article du Lancet consacré aux promesses et défis des tests antigéniques. "Aucun test n’est parfait en ce qui concerne les attributs de précision, d’accessibilité, de prix abordable et de rapidité des résultats. Le choix du test doit être guidé par ces attributs et les risques individuels de contracter et de transmettre une infection doivent être mis en balance avec la prévalence du Covid-19 dans la population testée."

L’Organisation mondiale de la Santé, par la voix de son Directeur général, le Dr Tedros, lançait le mantra "test, test, test", rappelle le Lancet. Il est vrai que les tests de détection rapide d’antigènes sont moins sensibles que les tests PCR réalisés en laboratoire. Mais comprendre leurs limites et quand ils sont adéquats pourrait aider à détecter les cas de Covid-19, à fournir des données de santé publique, et à simplifier les mesures de restrictions.

Dans une nouvelle ligne directrice publiée en septembre, l’Organisation mondiale de la Santé reconnaît que malgré une sensibilité moindre, par rapport aux tests moléculaires, les tests de détection d’antigène offrent la possibilité de détecter rapidement, à faible coût, la présence du virus chez des individus qui ont une charge virale élevée et sont donc très contagieux.

Que cherche-t-on à tester ?

Et si on réfléchissait autrement qu’en pensant uniquement au critère de sensibilité maximale d’un test ? D’autres paramètres sont importants : la rapidité, le tri des patients les plus infectieux et leur mise en isolement, la répétitivité du test. "Le but du testing, à l’échelle d’une population, est d’identifier ceux qui sont infectieux et qui risquent de transmettre le virus", explique The Lancet.

Pour les tests de détection rapide d’antigènes, la recommandation est de tester les patients dans les 5 à 7 jours après le début des symptômes. Pour les auteurs de l’article, "des études de modélisation ont montré que la disponibilité des résultats dans les 15 à 20 minutes, et la fréquence du testing, est plus importante que la sensibilité."

Les tests sont aussi importants, à l’inverse, pour identifier ceux qui n’ont pas le Covid-19 et qui dès lors, peuvent voyager, retourner à l’école, travailler ou assister à des événements. Reste à pouvoir prendre en considération les faux positifs et les faux négatifs et à les interpréter correctement.

Quand la prévalence est relativement élevée dans un groupe de population (par exemple, les contacts d’une personne infectée), un test antigène positif est considéré comme valablement positif. Par contre, un test négatif doit être confirmé par un test PCR pour vérifier s’il est vraiment négatif.

Par contre, quand la prévalence est très faible, par exemple, dans la population générale, un test négatif est considéré comme vraiment négatif. Mais c'est le test positif qui doit être confirmé par PCR.

Chez nous tous

Pourrait-on dès lors pratiquer des tests rapides chez nous tous, chez les asymptomatiques, dans les écoles, les lieux de travail, avant les concerts, les voyages ? Cela permettrait-il de sécuriser ces lieux et ces événements ?

Dans ces grands groupes, à faible prévalence, estiment les auteurs, la probabilité d’avoir un test positif serait basse. La plupart des gens testés négatifs seraient donc de véritables négatifs. Cela permettrait donc d’exclure le Covid chez eux et de les "libérer".

Par contre, pour les personnes de ces groupes testées positives, en testant 10.000 personnes, par exemple, il y aura plus de faux positifs que de vrais positifs. Il faudrait donc confirmer les personnes testées positives une deuxième fois par un test moléculaire ou par un test rapide plus spécifique.

Souplesse des scénarios

En conclusion, il est possible, en interprétant correctement les scénarios et les circonstances, d’adapter la stratégie de testing. Cela permettrait de réaliser un tri rapide ou d’identifier les patients avec des charges virales élevées, concluent les auteurs. Les tests moléculaires et les tests rapides sont complémentaires. Confirmer les tests négatifs uniquemetn, dans certaines circonstances, permettrait de réduire le nombre de tests en laboratoires de 90%, estiment les auteurs, et confirmer les tests positifs, dans d’autres cas, comme expliqué plus haut, permettrait d’économiser 95% de tests en laboratoires.

Juste dans le nez

Un nouvel outil de détection rapide par antigène (détection du virus) arrive sur le marché. Il s’agit d’un test nasal, et non naso-pharyngé : en clair, il suffit de frotter une sorte de coton-tige à l’entrée du nez, sans devoir entrer profondément dans la cavité. Pour l’instant, c’est la firme Abbott qui lance ce produit, qui sera certainement proposé également par d’autres sociétés.

Elle a déjà vendu le test nasal à un groupe de maisons de repos et de soins bruxellois, qui entend l’utiliser pour les visiteurs et visiteuses, de façon encadrée par du personnel du home. Cela permettrait de détecter les personnes asymptomatiques, mais susceptibles de transmettre le virus.

Dans le contexte d’un déconfinement futur, cet outil offre un résultat moins riche que le test naso-pharyngé, mais plus riche que le test salivaire, et à défaut d’offrir une sensibilité absolue, il présente l’avantage d’être disponible, rapide, et de pouvoir être répété.

De quoi ouvrir des perspectives, avant l’été ? A condition d’un engagement politique pour une stratégie de testing combinée, flexible et systématique. A la fin du mois de novembre, le Professeur Herman Goossens, microbiologiste de l’université d’Anvers et responsable de la stratégie de testing du pays, déclarait : "On doit développer une nouvelle stratégie de testing, une stratégie 2.0. Il faut donner une place à ces tests rapides." A-t-on vraiment changé de logiciel ?