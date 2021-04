Les patients séropositifs, prioritaires pour la vaccination ? Vraiment ? Pas tous, et c’est compliqué

Depuis février, les patients vivant avec le virus du sida sont annoncés comme prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19. Le VIH est considéré comme une comorbidité. Cependant, à la mi-février, les recommandations du Conseil supérieur de la Santé (CSS) ont précisé les conditions de priorité pour ces patients, en fonction d’un critère, un biomarqueur : les personnes séropositives ayant plus ou moins 350 CD4 par microlitre.

CD4 ? Un marqueur

Le virus entraîne la disparition des lymphocytes T CD4 nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. C’est un rétrovirus qui colonise principalement ces CD4, ces "soldats de l’immunité". Pour évaluer la sévérité de la maladie, on évalue entre autres la quantité de cellules CD4 restant dans l’organisme.

Mike Mayne, président de l’asbl Ex Aequo, déplore ce critère, qui de fait, limite l’accès à la priorisation pour le vaccin : "Ils ont posé une condition, un mot qui s’appelle "VIH actif", qui médicalement ne veut rien dire, ce qui selon eux veut dire avoir des défenses immunitaires relativement basses (moins de 350 CD4). Au départ, on pensait que toutes les personnes vivant avec le VIH feraient partie de cette liste." Effectivement, au-dessus de ce seuil, les personnes vivant avec le VIH sont considérées comme ayant une immunité suffisante et ne sont pas prioritaires.

Vincent (prénom d’emprunt), séropositif depuis deux ans et demi, est très déçu : "Avec les différentes communications publiées avant que la liste sorte, ça paraissait évident qu’on faisait partie des publics avec comorbidités qui devaient être vaccinés en priorité. Mais à ma grande surprise, j’ai vu sur les sites officiels, que ce n’était pas le cas. Ça rajoute du stress au stress. On est tous dans une période anxiogène, et c’est encore un stress en plus pour les personnes vivant avec le VIH. Elles n’en ont pas besoin. Ça n’aide pas à leur santé mentale."

Promesse non tenue ou mauvaise communication ?

Les associations Ex Aequo et Utopia Bxl s’interrogent sur le critère "taux de CD4", mentionné ci-dessus et dénoncent une "promesse non tenue". Comme trop souvent dans cette nouvelle pandémie, les décisions ont été laissées aux experts, les politiques préférant laisser ces 'technicités' aux scientifiques. Ces derniers n’ont pas consulté les personnes concernées, mettant au passage à mal une des leçons de la lutte contre le VIH/Sida : 'Ce qui est pour nous doit être fait avec nous', en d’autres mots, il faut consulter les patients avant de prendre des décisions qui les concernent" expliquent-elles.

Infectiologue, + généraliste, + …

Aujourd’hui, nombre de personnes vivant avec le VIH attendent pratiquement leur convocation. Même celles qui se situent dans les conditions de niveau de lymphocytes (CD4), ne savent sans doute pas qu’elles doivent consulter leur médecin généraliste et leur infectiologue, et qu’il ne suffit pas que leur mutualité ait transmis le fait qu’elles bénéficient d’un remboursement pour traitement antirétroviral.

Même ceux qui ont le droit à cette priorité, ne sont pas informés correctement

Ces mutuelles n’ont évidemment pas les données concernant le marqueur choisi, le CD4. "Déjà, les patients doivent connaître leur taux de CD4, ce qui n’est pas le cas de tout le monde", explique Mike Mayne, le président de l’asbl Ex Aequo. "Ils doivent donc contacter leur infectiologue pour leur demander ce taux, et ensuite, aller vers leur médecin généraliste pour être ajoutés sur cette fameuse liste prioritaire. Et très peu de gens sont au courant de cette information. Même ceux qui ont le droit à cette priorité, ne sont pas informés correctement".

Une demande

Les associations demandent donc aux autorités d’ajouter ces personnes dans les plus brefs délais à la liste de celles à inviter à se faire vacciner contre le Covid-19. "Il serait dommage", disent-elles, "d’avoir réussi à contrer le sida, sans vaccin malgré 40 ans d’épidémie, pour se retrouver vulnérable à une autre maladie pour laquelle nous avons, cette fois, un vaccin".

On parle de 20.000 personnes vivant avec l VIH en Belgique, c’est vraiment très peu de monde, précise Mike Mayne, pour Ex Aequo. Vincent est l’une d’elles, et vit cette sélection parmi les malades et cette procédure, assez mal : "C’est important par rapport au fait que je suis séropositif, et qu’il y a pas mal de comorbidités auxquelles on est plus sujet. Le Covid, en est une de plus. C’est un facteur de stress."