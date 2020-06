Les maternelles et primaires du Collège Notre-Dame de Basse-Wavre fermées pour une suspicion de Covid

600 enfants en congé avant l’heure. Les sections maternelles et primaires sont fermées ce matin et jusqu’aux grandes vacances au Collège de Basse-Wavre.

La direction l’a annoncé hier soir aux parents.

Une suspicion de coronavirus chez un enfant pousse l’école à fermer ses portes. Elles ne rouvriront qu’à la rentrée de septembre. Il s’agit d’un enfant de primaire qui semble faire une rechute après une première contamination au covid il y a six semaines. "Il a fait un covid avéré il y a six semaines ainsi que sa maman. Et maintenant, il présente à nouveau les mêmes symptômes", explique la directrice Roxanne Van Cutsem.

La direction n’a pas attendu d’avoir les résultats du test pour fermer les classes, car de nombreux enfants ont finalement été en contact avec cet enfant. "Dans les écoles de notre envergure, les bulles sont impossibles à respecter. Il y a les bulles de classes, oui mais quand un enfant arrive à la garderie à 7h30, on ne va pas le laisser la garderie jusqu’à 18h00. Après la garderie qui est une bulle, il réintègre sa classe qui est une deuxième bulle et puis il y a aussi la récréation qui constitue une troisième bulle. On a rouvert l’école en connaissance de cause et en étant clair sur les mesures que l’on ne pourrait pas tenir. C’est une conséquence que l’on craignait. Les enfants jouent ensemble… On a jugé que potentiellement tous les enfants avaient été en contact étroit avec lui et donc c’est pour cela que toutes les maternelles et primaires ferment".

L’école restera fermée jusqu’à la fin de l’année et ne reprendra qu’en septembre. On demande aux parents de suivre de près l’état de santé de leurs enfants et de les garder en quarantaine à la maison pendant 14 jours même s’ils n’ont aucun symptôme.