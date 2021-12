Les Grignoux, le Quai 10, Les Tanneurs : certains lieux culturels refusent une troisième fermeture de leurs salles, "c’est le moment de dire stop"

La culture, refermée d’autorité par le comité de concertation de ce mercredi, ne décolère pas. Certains lieux culturels ont en effet décidé de garder leurs portes ouvertes. C’est le cas des salles de cinéma des Grignoux à Namur et à Liège, mais aussi du Quai 10 à Charleroi. Du côté des théâtres, Les Tanneurs ont également décidé de contester la décision du Codeco.

Pour les cinémas, cette troisième fermeture, en période de congés scolaires, d’affluence dans les salles, c’est la goutte qui fait déborder le vase.

"Cela fait des mois qu’on préparait cette période des fêtes de fin d’année. On vient de sortir un journal avec 45 films à l’affiche. Les Grignoux, c’est 150 travailleurs, c’est 40.000 entrées prévues dans nos salles en cette fin d’année", explique Stéphane Wintgens, coordinateur communication des Grignoux.

"En un an et demi on a perdu plus de 50% de notre chiffre d’affaires."

Ce jeudi matin, les instances des Grignoux en concertation avec leurs partenaires comme les distributeurs de films ont décidé de faire de la résistance et d’ouvrir coûte que coûte : "dans le respect de l’ordre public, pas question de tout casser mais on confirme aux autorités notre décision de rester ouverts, d’accueillir le public dans le respect de ce qui se fait depuis plusieurs mois", ajoute-t-elle.

"On leur demande de revenir sur leur décision. Les salles de cinémas sont des lieux sûrs, nous ne pouvons pas accepter de refermer une troisième fois. C’est le moment de dire stop".

Les Grignoux qui gèrent les salles du Parc, du Churchill et du Sauvenière à Liège ainsi que le Caméo à Namur pourraient être suivis par d’autres confrères de salles d’art et essai en Fédération Wallonie Bruxelles.

Le Quai 10

Le cinéma Quai 10 à Charleroi ne suivra pas la décision du Codeco. La nouvelle vient de la chaîne de télévision Télésambre. Ce dimanche 26 décembre, tous les cinémas, théâtres et salles de concerts doivent fermer pour participer à la lutte contre la propagation de coronavirus.

Une décision incompréhensible pour beaucoup d’acteurs du secteur culturel. Le Quai 10 a donc annoncé qu’il restera ouvert et qu’il diffusera des films au-delà de la date butoir du 26 décembre.